Dúl a parkolóháború a lakótelepen – a motoros is visszaszólt

– Tisztelettel meg szeretném magukat kérni valamire, nem panaszkodás céljából, szimplán az általános probléma esetleges megoldása reményében. A helyszín a Lencsési lakótelep egyik parkolója, de amúgy bárhol előfordul ez a probléma. Szóval, arról van szó, hogy ha már én kaptam cetlit a lakóktól a motoromért, hogy csak miattam nem férnek el az autók a parkolóban, akkor jogosnak tartom, hogy én is szóvá tegyem, hogy akkor maguk is legyenek kedvesek normálisabban beállni a parkolóba. Tehát ne 2 autónyi helyre, hanem normálisan – olvasható a történet a Békéscsaba napjainkban csoportban. Mint kiderült, a motoros parkolását kifogásolták a lakótelepi autótulajdonosok.

A motoros parkolását kifogásolták: a motoros választ adott. Forrás: Facebook/Békéscsaba napjainkban

A motoros parkolását nehezményezték a lakótelepi autótulajdonosok

Ahogy a poszt szerzője fogalmaz: – Ne a képen látható módon tegyék! 5 autónyi helyen 3 autó áll, ez nagyon nem jó, ne csodálkozzunk, hogy nincs hely. Vagy ha így parkolnak, akkor legalább ne panaszkodjanak az én motorom miatt, ha ott tárolom a parkolóban – írta.

Megjegyzem, kb. 1,5 métert foglal hosszában, szélességben csak 1 métert (talán). Azért is tárolom ott, mert a panel ajtó előtt nem lehet. Garázst pedig nem engedhetek meg magamnak, se bérelni, se venni. Szerintem így az igazságos, ha már nekem szóltak, akkor én is szólok.

Ahogy az a fogalmazásból is kitűnik, a motoros minden harag nélkül írta válaszát a felmerült parkolási gondokra, köszöni a megértést és reméli, javulni fog a helyzet. Azért egy utóirat is színesíti a leírtakat: – Aki erre a posztra negatív kommentet ír, annak baj lehet a tornyában, mert szerintem mindent tisztelettel leírtam, köszönöm.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Persze a kép is csalóka lehet, mert mi van, ha korábban egy rosz helyen álló másik autó miatt nem tudott normálisan beállni a képen látható autó sofőrje? A biztos választ csak a biztonsági kamerák – már ha van – felvételei alapján tudhatjuk meg, addig is marad a kétség, és maradnak a lakótelepi cetlik.

A krosszmotorosok miatt tört ki vita

Legutóbb a krosszmotorosok miatt tört ki vita Békéscsabán: egy lakos például egyenesen azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a zajszint feletti járművek városból való kiszorításának lehetőségét.