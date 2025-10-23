1 órája
Dúl a parkolóháború a lakótelepen – a motoros is visszaszólt
Egy békéscsabai motoros válaszolt azoknak a lakóknak, akik különféle cetlikkel üzentek neki. A lakók szóvá tették, hogy autójukkal a motoros parkolása miatt nem tudnak normálisan megállni a Lencsési lakótelepen.
– Tisztelettel meg szeretném magukat kérni valamire, nem panaszkodás céljából, szimplán az általános probléma esetleges megoldása reményében. A helyszín a Lencsési lakótelep egyik parkolója, de amúgy bárhol előfordul ez a probléma. Szóval, arról van szó, hogy ha már én kaptam cetlit a lakóktól a motoromért, hogy csak miattam nem férnek el az autók a parkolóban, akkor jogosnak tartom, hogy én is szóvá tegyem, hogy akkor maguk is legyenek kedvesek normálisabban beállni a parkolóba. Tehát ne 2 autónyi helyre, hanem normálisan – olvasható a történet a Békéscsaba napjainkban csoportban. Mint kiderült, a motoros parkolását kifogásolták a lakótelepi autótulajdonosok.
A motoros parkolását nehezményezték a lakótelepi autótulajdonosok
Ahogy a poszt szerzője fogalmaz: – Ne a képen látható módon tegyék! 5 autónyi helyen 3 autó áll, ez nagyon nem jó, ne csodálkozzunk, hogy nincs hely. Vagy ha így parkolnak, akkor legalább ne panaszkodjanak az én motorom miatt, ha ott tárolom a parkolóban – írta.
Megjegyzem, kb. 1,5 métert foglal hosszában, szélességben csak 1 métert (talán). Azért is tárolom ott, mert a panel ajtó előtt nem lehet. Garázst pedig nem engedhetek meg magamnak, se bérelni, se venni. Szerintem így az igazságos, ha már nekem szóltak, akkor én is szólok.
Ahogy az a fogalmazásból is kitűnik, a motoros minden harag nélkül írta válaszát a felmerült parkolási gondokra, köszöni a megértést és reméli, javulni fog a helyzet. Azért egy utóirat is színesíti a leírtakat: – Aki erre a posztra negatív kommentet ír, annak baj lehet a tornyában, mert szerintem mindent tisztelettel leírtam, köszönöm.
Persze a kép is csalóka lehet, mert mi van, ha korábban egy rosz helyen álló másik autó miatt nem tudott normálisan beállni a képen látható autó sofőrje? A biztos választ csak a biztonsági kamerák – már ha van – felvételei alapján tudhatjuk meg, addig is marad a kétség, és maradnak a lakótelepi cetlik.
A krosszmotorosok miatt tört ki vita
Legutóbb a krosszmotorosok miatt tört ki vita Békéscsabán: egy lakos például egyenesen azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a zajszint feletti járművek városból való kiszorításának lehetőségét.
