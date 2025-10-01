október 1., szerda

Most is ajándékkal kedveskednek a donoroknak

Címkék#igazolvány#taj#ajándék#véradás#cselekedet

Újabb csütörtök közeleg, várják az önkéntes véradókat a Békéscsabai Területi Vérellátóba.

Nyemcsok László

Csütörtökönként 14-18 óra között apró ajándékkal kedveskednek a donoroknak. A véradás feltételei az OVSZ.hu felületen olvashatók. Arcképes igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-számát vigye magával e nemes cselekedetre!

A Békéscsabai Területi Vérellátó címe: Békéscsaba, Gyulai út 20.

 

 

