Olyan beruházás indul, amelynek hála fellélegezhet egész Békéscsaba – galériával
Egy olyan 800 millió forintos fejlesztés indul hamarosan, amelynek köszönhetően fellélegezhet Békéscsaba belvárosa. A Modern Városok Program keretében kiépítik a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja második szakaszát is a Lencsési út és a Csányi utca között. A beruházás részleteit dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter polgármester ismertette.
Korábban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, egy 770 millió forintos beruházás részeként megépítették a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja első szakaszát a Kétegyházi út és a Csányi utca között. Később pedig a Modern Városok Program keretében kapott Békéscsaba 593 millió forintot a Csányi utca és a Lencsési út közötti rész megépítésére; és azért, hogy a beruházást megvalósíthassa, a közelmúltban plusz pénzhez, további 214 millió forinthoz jutott.
Forgalmas csomópontot tehermentesítenek az Építők útja révén
Nagyon fontos beruházás előtt áll az egész város – hangsúlyozta dr. Takács Árpád főispán a szerdán az Építők útja és a Csányi utca kereszteződésénél tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy 20 éve él a Lencsésin, és tapasztalni reggelente, hogy olykor a Lidl áruháztól egészen a zöldségesig torlódás alakul ki. A cél az, hogy az Építők útja révén – amely a Lencsési útba a körgátnál csatlakozik majd be és a Kétegyházi útig vezet – tehermentesítsék a Bánát és a Corvin utca kereszteződését.
Fellélegezhet az egész város a beruházásnak köszönhetően
A Bánát és a Corvin utca kereszteződésében naponta 16 ezer jármű fordul meg. Ha megvalósul az Építők útja Lencsési út és Csányi utca közötti szakasza is, akkor ebben a csomópontban 70 százalékkal csökkenhet a forgalom. Ennek köszönhetően fellélegezhet a Bánát utca és a belváros egyaránt – folytatta dr. Takács Árpád. A főispán kiemelte, hogy pontosan ezért, környezetvédelmi szempontból, a levegő minőségének tekintetében is fontos a beruházás.
Plusz pénz jön a Modern Városok Program keretében
Egy hiánypótló fejlesztés valósulhat meg az együttműködésnek köszönhetően – tette hozzá Szarvas Péter polgármester, megjegyezve, dr. Takács Árpád főispánnal közösen fordultak a kormányhoz, hogy biztosítsa a beruházáshoz szükséges plusz forrást. Így a Modern Városok Program keretében korábban megítélt 593 millió forint mellé további 214 millió forint érkezik. Kiemelte: fontos ütőér lesz az Építők útja a Lencsési út és a Kétegyházi út között.
Széles utat építenek, nyitott kerékpársávot alakítanak ki
Ismertették a beruházás részleteit is. A Csányi utca és a Lencsési út között 914 méter hosszúságban és 6,5 méter szélességben épül meg az Építők útja. Kerékpárforgalmi létesítményt, vagyis javarészt nyitott kerékpársávot, de bizonyos szakaszokon önálló kerékpárutat építenek. Emellett vízelvezető rendszert, közvilágítást építenek ki, továbbá a közművek kiváltása szintén szerepel a programban.
A Modern Városok Program - sajtótájékoztatóFotók: Lehoczky Péter
Átépítik a Lencsési úti torkolatot
A Lencsési úti torkolat átépítése ugyancsak fontos eleme lesz a fejlesztésnek, emiatt időszakosan várhatók majd forgalomkorlátozások. A Lencsési úton mintegy 170 méteren avatkoznak be, kanyarodó sávot alakítanak ki, buszmegállót szintén áthelyeznek.
Hamarosan indulhat, 2026-ban valósulhat meg a beruházás
A közbeszerzési eljárást lefolytatták, az eredményes lett, így megszületett a vállalkozói szerződés. A tervek szerint a kivitelezőnek át lehet adni rövidesen, novemberben a munkaterületet. A kivitelező számára 360 nap, közel egy év áll rendelkezésre, hogy megvalósítsa az összetett beruházást, amely – ahogy a városvezető kiemelte – az útépítés mellett tartalmazza
- a vízelvezető rendszer megvalósítását,
- a közvilágítás kiépítését,
- a közművek kiváltását,
- a nyitott kerékpársáv kialakítását.
