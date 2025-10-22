Olyan beruházás indul, amelynek hála fellélegezhet egész Békéscsaba – galériával

Korábban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, egy 770 millió forintos beruházás részeként megépítették a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja első szakaszát a Kétegyházi út és a Csányi utca között. Később pedig a Modern Városok Program keretében kapott Békéscsaba 593 millió forintot a Csányi utca és a Lencsési út közötti rész megépítésére; és azért, hogy a beruházást megvalósíthassa, a közelmúltban plusz pénzhez, további 214 millió forinthoz jutott.

A Modern Városok Program keretében hiánypótló békéscsabai beruházás valósul meg, megépül az Építők útja a Lencsési út és a Csányi utca között is, jelentette be dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter polgármester. Fotó: Lehoczky Péter

Forgalmas csomópontot tehermentesítenek az Építők útja révén

Nagyon fontos beruházás előtt áll az egész város – hangsúlyozta dr. Takács Árpád főispán a szerdán az Építők útja és a Csányi utca kereszteződésénél tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy 20 éve él a Lencsésin, és tapasztalni reggelente, hogy olykor a Lidl áruháztól egészen a zöldségesig torlódás alakul ki. A cél az, hogy az Építők útja révén – amely a Lencsési útba a körgátnál csatlakozik majd be és a Kétegyházi útig vezet – tehermentesítsék a Bánát és a Corvin utca kereszteződését.

Fellélegezhet az egész város a beruházásnak köszönhetően

A Bánát és a Corvin utca kereszteződésében naponta 16 ezer jármű fordul meg. Ha megvalósul az Építők útja Lencsési út és Csányi utca közötti szakasza is, akkor ebben a csomópontban 70 százalékkal csökkenhet a forgalom. Ennek köszönhetően fellélegezhet a Bánát utca és a belváros egyaránt – folytatta dr. Takács Árpád. A főispán kiemelte, hogy pontosan ezért, környezetvédelmi szempontból, a levegő minőségének tekintetében is fontos a beruházás.

Plusz pénz jön a Modern Városok Program keretében

Egy hiánypótló fejlesztés valósulhat meg az együttműködésnek köszönhetően – tette hozzá Szarvas Péter polgármester, megjegyezve, dr. Takács Árpád főispánnal közösen fordultak a kormányhoz, hogy biztosítsa a beruházáshoz szükséges plusz forrást. Így a Modern Városok Program keretében korábban megítélt 593 millió forint mellé további 214 millió forint érkezik. Kiemelte: fontos ütőér lesz az Építők útja a Lencsési út és a Kétegyházi út között.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Széles utat építenek, nyitott kerékpársávot alakítanak ki

Ismertették a beruházás részleteit is. A Csányi utca és a Lencsési út között 914 méter hosszúságban és 6,5 méter szélességben épül meg az Építők útja. Kerékpárforgalmi létesítményt, vagyis javarészt nyitott kerékpársávot, de bizonyos szakaszokon önálló kerékpárutat építenek. Emellett vízelvezető rendszert, közvilágítást építenek ki, továbbá a közművek kiváltása szintén szerepel a programban.