Összefogással a mosolyokért: segíts te is, akár egy csokival
Idén is felkapja puttonyát és Mikulásként felkerekedik Csatári László, hogy örömet szerezzen a beteg és rászoruló gyermekeknek. Az ünnep a szeretetről szól – és néha elég egy apró gesztus, hogy valakinek igazán örömet szerezzünk. Legyél te is része a Mikulás-csodának, és ajándékozz mosolyt egy Mikuláscsomaggal!
Mikuláscsomag: beteg gyermekeknek és rászoruló családoknak gyűjtenek Békésben.
Ajándékozz örömöt! Mikuláscsomag-gyűjtés kis betegeknek
Közeledik a Mikulás, és idén is van lehetőség arra, hogy közösen szebbé tegyük azoknak a gyermekeknek a napjait, akik kórházban töltik az ünnepeket, vagy nehéz körülmények között élnek. Egy nagyszabású adománygyűjtés indít idén is Csatári László Békésben, melynek célja, hogy mikuláscsomagot juttasson el a Békéscsabai Réthy Pál Tagkórház és a Gyulai Pándy Kálmán Tagkórház gyermekosztályán fekvő minden kis betegnek, valamint azoknak, akik a szakrendelésre várakoznak.
Csatári László elmondta, hogy az adományokból a Békési Csillagmajor Családok Átmeneti Otthonába, valamint a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonába is szeretne eljuttatni, hogy minél több gyermekhez és családhoz érhessen el egy kis ünnepi öröm.
Hogyan segíthetsz?
A mikuláscsomagok mellett olyan édességeket és gyümölcsöket gyűjtünk, amiből csomagot lehet készíteni. Bármilyen kis apróságnak örülünk, amivel megpakolhatjuk a Télapó zsákját a gyermekek számára.
Az adományokat december 2-ig lehet leadni ezeken a gyűjtőpontokon:
- Csabagyöngye Kulturális Központ
- Lencsési Közösségi Ház
- Szent-Györgyi Albert Gimnázium
- Mini Csemege, Kondoros (Szénási út)
- Donner Csemege, Kondoros
- Bethlen Gábor Szakközépiskola, Gyomaendrőd
- Mezőberényi óvodák: Nefelejcs, Csiribiri, Mosolygó és Magyarvégesi
Oszd meg a kezdeményezést ismerőseiddel is – minél többen tudnak róla, annál több gyermeket ajándékozhatunk meg közösen!
