október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mikuláscsomag

1 órája

Összefogással a mosolyokért: segíts te is, akár egy csokival

Címkék#Csatári László#rászorulók#gyűjtés#mikuláscsomag#beteg gyerekek

Idén is felkapja puttonyát és Mikulásként felkerekedik Csatári László, hogy örömet szerezzen a beteg és rászoruló gyermekeknek. Az ünnep a szeretetről szól – és néha elég egy apró gesztus, hogy valakinek igazán örömet szerezzünk. Legyél te is része a Mikulás-csodának, és ajándékozz mosolyt egy Mikuláscsomaggal!

Beol.hu

Mikuláscsomag: beteg gyermekeknek és rászoruló családoknak gyűjtenek Békésben.

Mikuláscsomag minden gyermeknek – Csatári László újra összefogásra hív
Töltsük meg együtt a Télapó puttonyát! Mikuláscsomag-gyűjtés kórházban fekvő gyermekeknek. Beküldött fotó

Ajándékozz örömöt! Mikuláscsomag-gyűjtés kis betegeknek

Közeledik a Mikulás, és idén is van lehetőség arra, hogy közösen szebbé tegyük azoknak a gyermekeknek a napjait, akik kórházban töltik az ünnepeket, vagy nehéz körülmények között élnek. Egy nagyszabású adománygyűjtés indít idén is Csatári László Békésben, melynek célja, hogy mikuláscsomagot juttasson el a Békéscsabai Réthy Pál Tagkórház és a Gyulai Pándy Kálmán Tagkórház gyermekosztályán fekvő minden kis betegnek, valamint azoknak, akik a szakrendelésre várakoznak.

Csatári László elmondta, hogy az adományokból a Békési Csillagmajor Családok Átmeneti Otthonába, valamint a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonába is szeretne eljuttatni, hogy minél több gyermekhez és családhoz érhessen el egy kis ünnepi öröm.

Hogyan segíthetsz?

A mikuláscsomagok mellett olyan édességeket és gyümölcsöket gyűjtünk, amiből csomagot lehet készíteni. Bármilyen kis apróságnak örülünk, amivel megpakolhatjuk a Télapó zsákját a gyermekek számára. 

December 2-ig várják az adományokat. Beküldött fotó

Az adományokat december 2-ig lehet leadni ezeken a gyűjtőpontokon:

  • Csabagyöngye Kulturális Központ
  • Lencsési Közösségi Ház
  • Szent-Györgyi Albert Gimnázium
  • Mini Csemege, Kondoros (Szénási út)
  • Donner Csemege, Kondoros
  • Bethlen Gábor Szakközépiskola, Gyomaendrőd
  • Mezőberényi óvodák: Nefelejcs, Csiribiri, Mosolygó és Magyarvégesi

Oszd meg a kezdeményezést ismerőseiddel is – minél többen tudnak róla, annál több gyermeket ajándékozhatunk meg közösen!

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu