Összefogással a mosolyokért: segíts te is, akár egy csokival

Mikuláscsomag: beteg gyermekeknek és rászoruló családoknak gyűjtenek Békésben.

Töltsük meg együtt a Télapó puttonyát! Mikuláscsomag-gyűjtés kórházban fekvő gyermekeknek. Beküldött fotó

Ajándékozz örömöt! Mikuláscsomag-gyűjtés kis betegeknek

Közeledik a Mikulás, és idén is van lehetőség arra, hogy közösen szebbé tegyük azoknak a gyermekeknek a napjait, akik kórházban töltik az ünnepeket, vagy nehéz körülmények között élnek. Egy nagyszabású adománygyűjtés indít idén is Csatári László Békésben, melynek célja, hogy mikuláscsomagot juttasson el a Békéscsabai Réthy Pál Tagkórház és a Gyulai Pándy Kálmán Tagkórház gyermekosztályán fekvő minden kis betegnek, valamint azoknak, akik a szakrendelésre várakoznak.

Csatári László elmondta, hogy az adományokból a Békési Csillagmajor Családok Átmeneti Otthonába, valamint a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonába is szeretne eljuttatni, hogy minél több gyermekhez és családhoz érhessen el egy kis ünnepi öröm.

Hogyan segíthetsz?

A mikuláscsomagok mellett olyan édességeket és gyümölcsöket gyűjtünk, amiből csomagot lehet készíteni. Bármilyen kis apróságnak örülünk, amivel megpakolhatjuk a Télapó zsákját a gyermekek számára.

December 2-ig várják az adományokat. Beküldött fotó

Az adományokat december 2-ig lehet leadni ezeken a gyűjtőpontokon:

Csabagyöngye Kulturális Központ

Kulturális Központ Lencsési Közösségi Ház

Szent-Györgyi Albert Gimnázium

Mini Csemege , Kondoros (Szénási út)

, Kondoros (Szénási út) Donner Csemege , Kondoros

, Kondoros Bethlen Gábor Szakközépiskola , Gyomaendrőd

, Gyomaendrőd Mezőberényi óvodák: Nefelejcs, Csiribiri, Mosolygó és Magyarvégesi

Oszd meg a kezdeményezést ismerőseiddel is – minél többen tudnak róla, annál több gyermeket ajándékozhatunk meg közösen!