október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Michelin Guide

1 órája

Michelin-lista: ismét bekerült a legjobbak közé a Békés vármegyei bisztró

Címkék#újváros bisztró#MICHELIN Guide Hungary 2025#étterem#konyhaművészet#harmónia

Csütörtökön bemutatták a MICHELIN Guide Hungary 2025-ös kiadását, amely az ország legjobb éttermeit emeli ki. A MICHELIN Guide Hungary 2025 válogatás összesen 78 éttermet listáz, találunk köztük Békés vármegyei bisztrót.

Michelin-lista: ismét bekerült a legjobbak közé a Békés vármegyei bisztró

Ismét szerepel a MICHELIN Guide Hungary 2025-ös kiadásában a szarvasi Újváros Bisztró

Fotó: Archív: Bencsik Ádám

A Michelin ma bemutatta a MICHELIN Guide Hungary 2025 új étteremválogatását. Az idei kiadás összesen 78 éttermet ajánl: 36-ot Budapesten és 42-t a fővároson kívül. A válogatásban szerepel 2 két Michelin-csillagos, 8 egycsillagos étterem, 13 Bib Gourmand étterem (köztük két újjal), valamint 55 további ajánlott étterem (köztük nyolc újjal). Hat étterem alkotja a Green Star Community közösségét – közülük egy újonnan csatlakozott idén – olvasható az új kiadványról szóló sajtóanyagban.

MICHELIN Guide Hungary 2025: szarvasi Újváros Bisztró
Ismét szerepel a MICHELIN Guide Hungary 2025-ös kiadásában a szarvasi Újváros Bisztró. Archív-fotó: Bencsik Ádám

MICHELIN Guide Hungary 2025: megtartották minősítésüket Szarvason

A Michelin-csillagokat azok az éttermek kapják, amelyek kiemelkedő konyhaművészetet képviselnek, figyelembe véve öt egyetemes szempontot: az alapanyagok minőségét; az ízek harmóniáját; a technikák mesterszintű alkalmazását; a séf személyiségét, amely az ételeiben tükröződik; valamint – ugyanilyen fontos módon – az állandóságot, mind az étlap egészét, mind az idő múlását tekintve.

Idén is találunk Békés vármegyei éttermet a listán, a szarvasi Újváros Bisztró megtartotta tavaly szerzett Bib Gourmand minősítését. A Michelin Guide ezzel a címmel azokat a vendéglátóhelyeket emeli ki, amelyek kiváló minőségű ételeket kínálnak mérsékelt áron.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Két szakácssapkával büszkélkedhetnek

A szarvasi étterem erős évet tett le az asztalra, lévén nemrégiben 2 szakácssapkás minősítést nyert el a Gault&Millau díjátadón. Akkor az étterem vezetői azt nyilatkozták, hogy a díj nemcsak az Újváros Bisztrónak szól, hanem a dolgozók közös munkájának, elhivatottságának és kitartásának, amellyel nap mint nap fáradoznak a vendégekért.

– Az ő szenvedélyük, szakértelmük és odaadásuk nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg – írták akkor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu