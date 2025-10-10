Michelin-lista: ismét bekerült a legjobbak közé a Békés vármegyei bisztró

A Michelin ma bemutatta a MICHELIN Guide Hungary 2025 új étteremválogatását. Az idei kiadás összesen 78 éttermet ajánl: 36-ot Budapesten és 42-t a fővároson kívül. A válogatásban szerepel 2 két Michelin-csillagos, 8 egycsillagos étterem, 13 Bib Gourmand étterem (köztük két újjal), valamint 55 további ajánlott étterem (köztük nyolc újjal). Hat étterem alkotja a Green Star Community közösségét – közülük egy újonnan csatlakozott idén – olvasható az új kiadványról szóló sajtóanyagban.

Ismét szerepel a MICHELIN Guide Hungary 2025-ös kiadásában a szarvasi Újváros Bisztró. Archív-fotó: Bencsik Ádám

MICHELIN Guide Hungary 2025: megtartották minősítésüket Szarvason

A Michelin-csillagokat azok az éttermek kapják, amelyek kiemelkedő konyhaművészetet képviselnek, figyelembe véve öt egyetemes szempontot: az alapanyagok minőségét; az ízek harmóniáját; a technikák mesterszintű alkalmazását; a séf személyiségét, amely az ételeiben tükröződik; valamint – ugyanilyen fontos módon – az állandóságot, mind az étlap egészét, mind az idő múlását tekintve.

Idén is találunk Békés vármegyei éttermet a listán, a szarvasi Újváros Bisztró megtartotta tavaly szerzett Bib Gourmand minősítését. A Michelin Guide ezzel a címmel azokat a vendéglátóhelyeket emeli ki, amelyek kiváló minőségű ételeket kínálnak mérsékelt áron.

Két szakácssapkával büszkélkedhetnek

A szarvasi étterem erős évet tett le az asztalra, lévén nemrégiben 2 szakácssapkás minősítést nyert el a Gault&Millau díjátadón. Akkor az étterem vezetői azt nyilatkozták, hogy a díj nemcsak az Újváros Bisztrónak szól, hanem a dolgozók közös munkájának, elhivatottságának és kitartásának, amellyel nap mint nap fáradoznak a vendégekért.

– Az ő szenvedélyük, szakértelmük és odaadásuk nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg – írták akkor.