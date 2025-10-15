Bemutatta Békés vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk

Szabadi István országgyűlési képviselő, pártigazgató hangsúlyozta: a Mi Hazánk mind a 106 választókerületben önállóan indul. Az ellenzéki párt alternatívát kíván mutatni mind a Fidesz-KDNP rendszerével, mind a globalista, idegen érdekeket szolgáló Tisza Párttal, mind a baloldali, liberális pártokkal szemben.

Gyebnár Dávid, Szabadi István és Földesi Mihály a Mi Hazánk békéscsabai sajtótájékoztatóján. Fotó: Bencsik Ádám

Kik indulnak a Mi Hazánk színeiben Békés vármegyében?

Elhangzott: Békés vármegye

1. számú, békéscsabai választókerületében Gyebnár Dávid,

2. számú, békési-szarvasi választókerületében Földesi Mihály,

3. számú, gyulai választókerületében Vidó Attila,

4. számú, orosházi választókerületében Schultz Gábor

indul országgyűlési képviselőként 2026-ban a Mi Hazánk színeiben, annak jelöltjeként.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Önkormányzati képviselők indulnak

A békéscsabai sajtótájékoztatón Gyebnár Dávid és Földesi Mihály mutatkozott be. Gyebnár Dávid Békéscsabán, míg Földesi Mihály Békésen és a Békés vármegyei közgyűlésben önkormányzati képviselő. Mind a ketten kiemelték, hogy meg kell állítani az elvándorlást, mivel most az jellemzi Békés vármegyét, ennek érdekében munkahelyekre és magasabb fizetésekre van szükség.