Bemutatta Békés vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk
Bemutatta a 2026-os országgyűlési választáson induló Békés vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk.
Szabadi István országgyűlési képviselő, pártigazgató hangsúlyozta: a Mi Hazánk mind a 106 választókerületben önállóan indul. Az ellenzéki párt alternatívát kíván mutatni mind a Fidesz-KDNP rendszerével, mind a globalista, idegen érdekeket szolgáló Tisza Párttal, mind a baloldali, liberális pártokkal szemben.
Kik indulnak a Mi Hazánk színeiben Békés vármegyében?
Elhangzott: Békés vármegye
- 1. számú, békéscsabai választókerületében Gyebnár Dávid,
- 2. számú, békési-szarvasi választókerületében Földesi Mihály,
- 3. számú, gyulai választókerületében Vidó Attila,
- 4. számú, orosházi választókerületében Schultz Gábor
indul országgyűlési képviselőként 2026-ban a Mi Hazánk színeiben, annak jelöltjeként.
Önkormányzati képviselők indulnak
A békéscsabai sajtótájékoztatón Gyebnár Dávid és Földesi Mihály mutatkozott be. Gyebnár Dávid Békéscsabán, míg Földesi Mihály Békésen és a Békés vármegyei közgyűlésben önkormányzati képviselő. Mind a ketten kiemelték, hogy meg kell állítani az elvándorlást, mivel most az jellemzi Békés vármegyét, ennek érdekében munkahelyekre és magasabb fizetésekre van szükség.
