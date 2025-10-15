október 15., szerda

Bemutatta Békés vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk

Bemutatta a 2026-os országgyűlési választáson induló Békés vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk.

Licska Balázs

Szabadi István országgyűlési képviselő, pártigazgató hangsúlyozta: a Mi Hazánk mind a 106 választókerületben önállóan indul. Az ellenzéki párt alternatívát kíván mutatni mind a Fidesz-KDNP rendszerével, mind a globalista, idegen érdekeket szolgáló Tisza Párttal, mind a baloldali, liberális pártokkal szemben. 

a Mi Hazánk Békés vármegyei jelöltjei
Gyebnár Dávid, Szabadi István és Földesi Mihály a Mi Hazánk békéscsabai sajtótájékoztatóján.  Fotó: Bencsik Ádám

Kik indulnak a Mi Hazánk színeiben Békés vármegyében?

Elhangzott: Békés vármegye

  • 1. számú, békéscsabai választókerületében Gyebnár Dávid,
  • 2. számú, békési-szarvasi választókerületében Földesi Mihály,
  • 3. számú, gyulai választókerületében Vidó Attila,
  • 4. számú, orosházi választókerületében Schultz Gábor

indul országgyűlési képviselőként 2026-ban a Mi Hazánk színeiben, annak jelöltjeként. 

Önkormányzati képviselők indulnak 

A békéscsabai sajtótájékoztatón Gyebnár Dávid és Földesi Mihály mutatkozott be. Gyebnár Dávid Békéscsabán, míg Földesi Mihály Békésen és a Békés vármegyei közgyűlésben önkormányzati képviselő. Mind a ketten kiemelték, hogy meg kell állítani az elvándorlást, mivel most az jellemzi Békés vármegyét, ennek érdekében munkahelyekre és magasabb fizetésekre van szükség.

 

 

