Itt élne az AI

1 órája

Ez a TOP 5 legjobb település Békés vármegyében a mesterséges intelligencia szerint

Címkék#ChatGPT#mesterséges intelligencia#Békéscsaba#Gyula

Az AI egyre több helyen használható. Mi most arra voltunk kíváncsiak, melyik az a TOP 5 település, ahol a legszívesebben élne. A mesterséges intelligencia a szépséget, az egészségügyet, de még a természetet és a friss levegőt is mérlegelte.

Bátori Attila

A mesterséges intelligencia rohamos léptékben fejlődik, és nagyban megkönnyítheti életünket, számos kérdésben fordulhatunk hozzá. Mi most arra voltunk kíváncsiak, melyik az a TOP 5 Békés vármegyei település, ahol szívesen élne.

A mesterséges intelligencia szerint Békéscsaba került a TOP 5 elejére.
A mesterséges intelligencia a zöld környezetet és az infrastruktúrát is értékelte. Forrás: MW-archív
Fotó: Illusztráció / Mártonfai Dénes / Forrás: MW-archív

1. Békéscsaba – A mesterséges intelligencia kedvence

A mesterséges intelligencia kedvence Békéscsaba lett. Elsősorban azért választaná otthonának, mert praktikusnak találja. Álláspontja szerint ezen a Békés vármegyei településen a legszélesebb a szolgáltatások köre és a munkaerő-piaci kínálat is. Értékelésében kitért a közlekedésre, az M44-es miatt sokat javult a város elérhetősége, a vasúti közlekedés pedig ideális. Az oktatást is kiemelte, tetszik neki, hogy óvodában, általános iskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban is bővelkedik a város. A város egészségügyi ellátó rendszerét is jónak tartja a Réthy Pál Kórház és a szakrendelők miatt.

Milyenek a mindennapok Békéscsabán a mesterséges intelligencia szerint?

A ChatGPt szerint a mindennapi élethez is minden adott a vármegye székhelyén:

  • rengeteg a bolt,
  • rengeteg a sportolási lehetőség, több sportlétesítmény is van,
  • rendezvények közül is lehet válogatni,
  • a kulturális kínálat kiegyensúlyozott: van színház, mozi, kiállítások és koncertek is.

Milyen kompromisszumokat kell kötni ebben a városban?

A mesterséges intelligencia hozzátette, kompromisszumokat is kötnie kell annak, aki a csabai életet akarja élvezni:

  • itt a legnagyobb a forgalom a vármegyében,
  • nyüzsgés van,
  • a belvárosi lakások drágák, de kertvárosban jó az ár/érték arány.

2. Gyula fürdőváros és történelem egyszerre

A mesterséges intelligencia szerint Gyulának különleges hangulatot és rengeteg lehetőséget ad a vár, a várfürdő és a határ közelsége. A szolgáltatási szektor jellemzően a turizmusra épül, ezért sok a vendéglátós és a kreatívipari munkalehetőség.

Mit gondol a gyulai mindennapokról a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia szerint itt is minden adott a mindennapi élethez. Gyalogosbarát központ, sok a zöld terület, rendezettek az utcák, és rengeteg a program, amiből a kedvencei

  • a végvári hagyományok őrzésével kapcsolatos programok,
  • a gasztro- és kulturális fesztiválok.

Az AI szerint családosoknak tökéletes hely lehet, van bőven óvoda és iskola is, sok a gyerekprogram. Kiemelte, a Pándy Kálmán kórház közelsége megnyugtató lehet mindenki számára.

Milyen hátrányai lehetnek a gyulai életnek?

De itt sem habostorta az élet. Aki a gyulai életet akarja élvezni, annak fel kell készülni néhány kellemetlen dologra is:

  • a turizmus miatt a főszezonban nagy a forgalom,
  • a nívós központi ingatlanok ára magasabb.

3. Szarvas: lehet, a mesterséges intelligencia szereti a természetet?

Az AI a harmadik helye Szarvast sorolta. Mint írta, a Hármas-Körös holtágai, az Arborétum és a Mini Magyarország miatt ez Békés vármegye legzöldebb települése. A vízpart szerelmeseinek és a természetközeli életet kedvelőknek ajánlja.

Zöld hétköznapok

A hétköznapokat színesíteni tudja nyáron a Szarvasi Vízi Színház. Iskolák is vannak a településen. A természetbarátok rengeteg szabadidős lehetőséget találhatnak, például:

  • kenuzás,
  • futás,
  • bringázás.

Van néhány kompromisszum

Azoknak ajánlja a települést, akik képesek megkötni néhány nagyobb kompromisszumot. A munkaerőpiac koncentráltabb, ezért a speciális területen dolgózóknak ingázniuk kell a nagyobb városok, például Gyula és Békéscsaba felé.

4. Orosháza a gyógyvíz és az ipar találkozása

Az MI szerint Orosháza egyik legnagyobb előnye, hogy az M47-es tengelyén fekszik. A település pozitívumai közé tartozik, hogy Gyopárosfürdő fürdője igazi pluszt jelent a hétköznapokban is. Az ipar és a mezőgazdaság is erős, ezért a munkaerőpiac összetett és stabil a helyi foglalkoztatás. A mindennapokban jól tud jönni a város infrastruktúrája, vannak iskolák, rendelők, sportolási lehetőségek. Az AI kiemelte, Orosháza zöld területben gazdag, sok a kertváros, autóval könnyen megközelíthető Szeged és Békéscsaba is. 

5. Gyomaendrőd Körös-menti nyugalom kedvező áron

A ChatGPT szerint a település legnagyobb előnyei a nyomdaipari és kézműves hagyományok, valamint a Körös közelsége, ami miatt igazi vízparti életérzést ad. Horgászoknak, a csónakázás kedvelőinek vagy a csendesebb, kerti életre életre vágyóknak tökéletes lehet. Az oktatásban és az egészségügyben is megtalálhatóak az alapok, a civil élet aktív. A nagyobb városokban elérhető programok könnyen megközelíthetőek, kedvezőek az ingatlanárak. Azonban a magas hozzáadott értékkel rendelkező fehérgalléros munkákból kevés van helyben, emiatt ingázni kell.

Melyik városrészt választaná a mesterséges intelligencia?

Békéscsaba

  • Jamina: nyugodt, sok a zöld terület, családosoknak tökéletes.
  • Lencsési lakótelep: közel van a belvároshoz, jó a közlekedés, kulturált.
  • Belváros: Gyalogosan minden elérhető, de drága.

Gyula

  • Belváros: a legszebb, de a legdrágább is, gyalogosan minden elérhető.
  • Máriafalva: csendes kertváros, kedvező ár.
  • Jókai utca-Dobozi út környéke: jó kompromisszum lehet azoknak, akik szeretik a zöldet, de a központtól sem akarnak túl messze lenni.

Szarvas

  • Arborétum–Körös-holtág partja: luxusnyugalom, horgászos életmód.
  • Szent István park környéke: központi, de zöld.
  • Vajda Péter utca mentén: családos, rendezett övezet.

Orosháza

  • Gyopárosfürdő: élményfürdő, parkok, zöld, modern építkezések.
  • Rákóczi telep: rendezett családi házas övezet.
  • Belváros (Kossuth utca környéke): jó infrastruktúra, de forgalmasabb.

Gyomaendrőd

  • Gyoma-Körös part: horgászparadicsom, nyaralóvá is alakítható.
  • Endrőd központ: boltok, orvosi rendelő, iskola közel.
  • Körösladányi út mentén: csendes, új építésű házak.

Békés vármegye leghosszabb nevű települését is kiderítettük

Hazánk bővelkedik szépen csengő és hosszú nevű településekben is. Legutóbb összegyűjtöttük vármegyénk leghosszabb nevű településeit, és természetesen a legrövidebbeket is: Békés leghosszabb nevű települése sörfőzdéről is ismert és 15 betűből áll. Érdekes véletlen, hogy Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése ugyanennyi betűből áll.

 

 

