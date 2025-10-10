Csúnyán melléfogott a mesterséges intelligencia, a magyarok röhögve javították ki

Egyre szélesebb körben kérik a mesterséges intelligencia segítségét, egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is gyakran fordulnak hozzá. Állítólag az AI napról napra egyre okosabb, most mégis kifogott rajta egy kép.

A mesterséges intelligencia tévesen azonosíthatta a képen lévő tárgyat. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Tévedhetetett a mesterséges intelligencia

Az interneten böngészve néha bele lehet botlani egy-két érdekes dologba. Most a Facebookon találtunk egy képet, amin egy olyan retró tárgy látható, amit manapság már kevesen ismernek fel. Kíváncsiságból megmutattuk a mesterséges intelligenciának, hátha tud róla valami okosat mondani. Némi gondolkodás után elő is állt a válasszal, de a megfejtése kapcsán ellentmondást fedeztünk fel.

Ez a tárgy kifogott a AI-on. Forrás: Facebook

Az AI vagy a kommentelők tudják jobban?

A szóban forgó képen látható tárgy kapcsán a kommentek és az AI válasza nem igazán egyezett. A hozzászólók elsöprő többsége szerint egy fatüzelésű perzselő látható a képen.

Még apám megtanított vele disznót perzselni.

De még szalmával is ,teljesen más izvilága van az ilyen módon perzselt diszó börnek szalonna ként is tepertö, kocsonya ,de még pörköltnek elkészítve is. A gáz kéndioxidos égésteméke miatt nagyon más a bőrös ételek íze.

Ez egy fatüzelésű disznó perzselő,amelyet az ötvenes évektől a hetvenes évekig használtak. Egy kicsit nehéz volt, ezért mindig az erősebb emberek használták.

– írják a Facebook bejegyzés alatt.

Mit azonosított a képen a mesterséges intelligencia?

A kommentelők válaszával szemben az AI szerint a képen a következő két tárgy valamelyike lehet:

házi készítésű kukoricapörkölő,

gesztenyepörkölő.

Az interneten fellelhető információk és képek alapján sem a házi készítésű kukoricapörkölő, sem pedig a gesztenyepörkölő kinézete nem egyezik a fenti képen látható tárggyal.

