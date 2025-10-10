1 órája
Csúnyán melléfogott a mesterséges intelligencia, a magyarok röhögve javították ki
Egyre többször fordulnak komoly kérdésekkel is a digitális segítőhöz. A mesterséges intelligencia valóban sok mindenre jó lehet, de ez a kép most kifogott rajta.
Egyre szélesebb körben kérik a mesterséges intelligencia segítségét, egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is gyakran fordulnak hozzá. Állítólag az AI napról napra egyre okosabb, most mégis kifogott rajta egy kép.
Tévedhetetett a mesterséges intelligencia
Az interneten böngészve néha bele lehet botlani egy-két érdekes dologba. Most a Facebookon találtunk egy képet, amin egy olyan retró tárgy látható, amit manapság már kevesen ismernek fel. Kíváncsiságból megmutattuk a mesterséges intelligenciának, hátha tud róla valami okosat mondani. Némi gondolkodás után elő is állt a válasszal, de a megfejtése kapcsán ellentmondást fedeztünk fel.
Az AI vagy a kommentelők tudják jobban?
A szóban forgó képen látható tárgy kapcsán a kommentek és az AI válasza nem igazán egyezett. A hozzászólók elsöprő többsége szerint egy fatüzelésű perzselő látható a képen.
Még apám megtanított vele disznót perzselni.
De még szalmával is ,teljesen más izvilága van az ilyen módon perzselt diszó börnek szalonna ként is tepertö, kocsonya ,de még pörköltnek elkészítve is. A gáz kéndioxidos égésteméke miatt nagyon más a bőrös ételek íze.
Ez egy fatüzelésű disznó perzselő,amelyet az ötvenes évektől a hetvenes évekig használtak. Egy kicsit nehéz volt, ezért mindig az erősebb emberek használták.
– írják a Facebook bejegyzés alatt.
Mit azonosított a képen a mesterséges intelligencia?
A kommentelők válaszával szemben az AI szerint a képen a következő két tárgy valamelyike lehet:
- házi készítésű kukoricapörkölő,
- gesztenyepörkölő.
Az interneten fellelhető információk és képek alapján sem a házi készítésű kukoricapörkölő, sem pedig a gesztenyepörkölő kinézete nem egyezik a fenti képen látható tárggyal.
