Elbukott az AI

1 órája

Csúnyán melléfogott a mesterséges intelligencia, a magyarok röhögve javították ki

Egyre többször fordulnak komoly kérdésekkel is a digitális segítőhöz. A mesterséges intelligencia valóban sok mindenre jó lehet, de ez a kép most kifogott rajta.

Bátori Attila

Egyre szélesebb körben kérik a mesterséges intelligencia segítségét, egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is gyakran fordulnak hozzá. Állítólag az AI napról napra egyre okosabb, most mégis kifogott rajta egy kép.

A mesterséges intelligencia nem mindig válaszol jól
A mesterséges intelligencia tévesen azonosíthatta a képen lévő tárgyat. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Tévedhetetett a mesterséges intelligencia

Az interneten böngészve néha bele lehet botlani egy-két érdekes dologba. Most a Facebookon találtunk egy képet, amin egy olyan retró tárgy látható, amit manapság már kevesen ismernek fel. Kíváncsiságból megmutattuk a mesterséges intelligenciának, hátha tud róla valami okosat mondani. Némi gondolkodás után elő is állt a válasszal, de a megfejtése kapcsán ellentmondást fedeztünk fel.

perzselő, amit a mesterséges intelligencia nem ismert fel
Ez a tárgy kifogott a AI-on. Forrás: Facebook

Az AI vagy a kommentelők tudják jobban?

A szóban forgó képen látható tárgy kapcsán a kommentek és az AI válasza nem igazán egyezett. A hozzászólók elsöprő többsége szerint egy fatüzelésű perzselő látható a képen. 

Még apám megtanított vele disznót perzselni.

De még szalmával is ,teljesen más izvilága van az ilyen módon perzselt diszó börnek szalonna ként is tepertö, kocsonya ,de még pörköltnek elkészítve is. A gáz kéndioxidos égésteméke miatt nagyon más a bőrös ételek íze.

Ez egy fatüzelésű disznó perzselő,amelyet az ötvenes évektől a hetvenes évekig használtak. Egy kicsit nehéz volt, ezért mindig az erősebb emberek használták.

– írják a Facebook bejegyzés alatt.

Mit azonosított a képen a mesterséges intelligencia?

A kommentelők válaszával szemben az AI szerint a képen a következő két tárgy valamelyike lehet:

  • házi készítésű kukoricapörkölő,
  • gesztenyepörkölő.

Az interneten fellelhető információk és képek alapján sem a házi készítésű kukoricapörkölő, sem pedig a gesztenyepörkölő kinézete nem egyezik a fenti képen látható tárggyal. 

Hoztunk egy bámulatos optikai illúziót!

Ha ennél komolyabb rejtvényeket is megoldanál, akkor nézd meg azt a bámulatos optikai illúziót, ami igazi titkokat fedhet fel a személyiségedről vagy vess egy pillantást arra a képre, amin csak a magas IQ-val rendelkezők látják a lényeget.

Furcsa kérdéseket is kap Békéscsabáról a mesterséges intelligencia

Bevásárlási lehetőségek, tömegközlekedés, kultúra, éjszakai élet: ezek a leggyakoribb kérdések, amikkel előállnak a békéscsabaiak. Mi kiderítettük, hogy az AI miket tart a legbugyutább felvetéseknek. A furcsa kérdések ügyében meglepő válaszokat kaptunk.

 

