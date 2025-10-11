október 11., szombat

Hírösszefoglaló

51 perce

Simlis mesterek léptek le az anyagköltséggel

Címkék#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#ló#kolbászgyúrás#csaló#lomtalanítás

Nem hittek a szemüknek a Gyula és Sarkad között autózok. Tovább újabb simlis mesterek borzolták a kedélyeket Békésben. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 11-én.

Beol.hu

Hiába várta a mestereket a házaspár, leléptek az anyagköltséggel.

Hiába várta a mestereket a házaspár, leléptek az anyagköltséggel
A csaló mesterek 200 ezer forintot kaptak, aztán elérhetetlenné váltak a mezőberényi házaspár számára. Illusztráció: Shutterstock

Újabb szélhámos mesterek okoztak felháborodást Békésben

Azt ígérték, hogy másnap elkezdik a munkát, a megrendelők azonban hiába várták vissza a szakembereket. Leléptek az anyagköltséggel.

Nem hittek a szemüknek az autósok ezen a forgalmas úton

Nem mindennapi történés szemtanúi lehettek azok az autósok, akik Gyula és Sarkad között jártak szombaton. A napsütés helyett egy ló köszönt be a kocsik ablakán. A szürke patás magányosan bandukolt, egyelőre nincs meg a gazdája.

Elszökött ló akadályozza a forgalmat Gyula és Sarkad között. Fotó: Gyulai kóborkák/Facebook

Lomtalanítás Békéscsabán: megszabadultak a felesleges holmiktól a lakók

Pénteken lomizók, szombaton pedig kukások lepték el Békéscsabát. Mi pedig megnéztük, hogy Jamina egyes részein milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán.

lezajlott a lomtalanítás első köre Békéscsabán
Megnéztük, hogy milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán, miként zajlott az első kör szombaton Jamina egyes utcáiban. Fotó: Licska Balázs

E-rollerrel napi szinten Gyula és Békéscsaba között? Itt a válasz!

Elektromos rollerrel Békéscsaba és Gyula között? Az elmúlt időszakban több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy Gyula és Békéscsaba össze lesz-e kötve közösségi e-roller szolgáltatással, ennek jártunk utána.

Közösségi e-rollerrel a négysávoson
Bár lenne igény rá, biztonsági okokból egyelőre biztosan nem lesz közösségi e-rollerközlekedés a két város között.Fotó: Für Henrik

Sokan elrontják a lakáseladásnál, ezért fizetnek plusz 15 százalék adót

Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A lakáseladási szabályokat érdemes szem előtt tartanunk, például nem mindegy, hogy bútorozottan vagy anélkül kerül sor az adásvételre.

A lakáseladási szabályok több fontos elemet is tartalmaznak. Fotó: GettyImages

Hatalmas lépésre szánta el magát a MOL, megváltoztatja a benzinkútjait

Már nem a tankolás a nagy üzlet. A MOL döntése egyértelmű, a cég megváltoztatja benzinkútjait.

Beautiful woman refueling the gas tank at fuel pump.
A MOL döntése a Fresh Cornert érinti. Fotó: Fresh Corner/Facebook

Mi is szeretnénk ilyen fittek lenni 100 évesen

Gádoros legidősebb polgárát köszöntötték: Jucika néni idén töltötte be a 100. életévét. Sok fiatal megirigyelhetné fittségét.

Nagy Sámuelné Jucika néni 100. születésnapján lányával, Sáfrányné Nagy Máriával. A szerző felvétele

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

