1 órája
Simlis mesterek léptek le az anyagköltséggel
Nem hittek a szemüknek a Gyula és Sarkad között autózok. Tovább újabb simlis mesterek borzolták a kedélyeket Békésben. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 11-én.
Hiába várta a mestereket a házaspár, leléptek az anyagköltséggel.
Újabb szélhámos mesterek okoztak felháborodást Békésben
Azt ígérték, hogy másnap elkezdik a munkát, a megrendelők azonban hiába várták vissza a szakembereket. Leléptek az anyagköltséggel.
Nem hittek a szemüknek az autósok ezen a forgalmas úton
Nem mindennapi történés szemtanúi lehettek azok az autósok, akik Gyula és Sarkad között jártak szombaton. A napsütés helyett egy ló köszönt be a kocsik ablakán. A szürke patás magányosan bandukolt, egyelőre nincs meg a gazdája.
Lomtalanítás Békéscsabán: megszabadultak a felesleges holmiktól a lakók
Pénteken lomizók, szombaton pedig kukások lepték el Békéscsabát. Mi pedig megnéztük, hogy Jamina egyes részein milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán.
E-rollerrel napi szinten Gyula és Békéscsaba között? Itt a válasz!
Elektromos rollerrel Békéscsaba és Gyula között? Az elmúlt időszakban több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy Gyula és Békéscsaba össze lesz-e kötve közösségi e-roller szolgáltatással, ennek jártunk utána.
Sokan elrontják a lakáseladásnál, ezért fizetnek plusz 15 százalék adót
Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A lakáseladási szabályokat érdemes szem előtt tartanunk, például nem mindegy, hogy bútorozottan vagy anélkül kerül sor az adásvételre.
Hatalmas lépésre szánta el magát a MOL, megváltoztatja a benzinkútjait
Már nem a tankolás a nagy üzlet. A MOL döntése egyértelmű, a cég megváltoztatja benzinkútjait.
Mi is szeretnénk ilyen fittek lenni 100 évesen
Gádoros legidősebb polgárát köszöntötték: Jucika néni idén töltötte be a 100. életévét. Sok fiatal megirigyelhetné fittségét.
Büntetés és baleset is lehet a következménye, ha nem tartod be ezt a szabályt
Így bulizott Békéscsaba a Babylonban: retrofotókon a fergeteges parti!