Itt nem nulla tojással készült a haluska – mutatjuk a titkos receptet

Rengeteg mindent ünnepeltek hétfőn Schéner Mihálynak, a békéscsabai Meseház alapítójának a névnapján. Például az általa kitalált, Szent Mihály-napi boldogságbetakarító ünnepet. És a mákgubófejű kakashuszárok szobrot is – ami a Meseházban látható, és Ágh István kortárs költőt is megihlette.

A Meseház Schéner Mihály névnapján is betakarította a boldogságot Fotó: Dinya Magdolna

Tele volt még akkoriban mákkal a határ

Veres Krisztina, a Meseház vezetője kiemelte, szlovák klubjuk tagjai a Mesterre emlékezés mellett mákos haluskát is készítettek, hiszen Schéner Mihály is szerette ezt a finomságot. Tele volt még akkoriban mákkal a határ, nem véletlen, hogy megszületett az ehhez kapcsolódó alkotása.

A Meseház szlovák klubjának tagjai finomat főztek

Egy ünnepség nem lehet teljes finom ételek nélkül, így a Meseházi Szlovák Klub tagjai közül Schwertnerné Eszti, Kunné Jutka, Molnárné Erzsike mákos haluskát készített. A haluskalevest Korcsokné Jutka főzte, a káposztás haluska elkészítéséhez pedig mindannyian hozzájárultak, mert ezzel is ünnepelték a rendezvényre érkező Stír Mátyásnénak, a Szlovák klub egyik alapító tagjának 84. születésnapját.

Az eredeti haluska recept

A haluska hozzávalói

• 1 kg liszt

• 1 pohár langyos víz

• 1 csapott evőkanál só

• 4 tojás

Mákos haluska is készült Fotó: Dinya Magdolna

A haluska elkészítése

A vízben a sót feloldjuk. A lisztet egy mélyebb tálba szórjuk. Kézzel lyukat mélyítünk a lisztben. Ebbe a lyukba törjük a tojásokat, és ide öntjük a vizet is. A kigyúrt tésztából négy egyforma cipót formázunk. A cipókat letakarva öt percig pihentetjük. Lisztezett nyújtódeszkán vékony, kerek lapokká nyújtjuk.

A kerek lapot felsodorjuk a nyújtófára, majd éles késsel a nyújtófán a feltekert tésztát hosszában elvágjuk, így öt centi széles, hosszú, egymásra fektetett tészta lapokat kapunk. Az egymáson fekvő lapokat éles késsel vékony csíkokra szeleteljük.

A tésztát lobogó, sós vízben kifőzzük, majd hideg vízzel átöblítjük. Tálba tesszük, kevés olvasztott zsírral összekeverjük, majd ízesítjük. Megmelegítve, ropogósra sütve többféle haluska még a frissen készültnél is finomabb.