Ne maradj le! Mutatjuk, hogyan járnak a vonatok és buszok a hosszú hétvégén

A MÁV-csoport hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást az elkövetkező napokról. A nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén változik a menetrend.

Bátori Attila

A MÁV-csoport hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített havária ügyelettel készül a nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére. A MÁV-csoport oldalán kiadott hivatalos tájékoztató szerint a menetrend is változik a hosszú hétvégén.

A MÁV-csoport menetrend szerinti volánjárata.
MÁV-csoport: változik a menetrend a hosszú hétvégén. Forrás: Illusztráció: MW-archív

MÁV-csoport: készülnek a hosszú hétvégére

A MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül. Mégpedig:

  • több kocsival indítják az InterCity járatokat, így több férőhely lesz,
  • szükség esetén az Orszáos Haváriaközpont gyorsan bevethető buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését.

A MÁV-csoport hivatalos tájékoztatója szerint az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei - főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. 

Milyen lesz a vasúti közlekedés ünnepi menetrendje?

Az ünnepi menetrend szerint a vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

Hogyan közlekednek a buszok a nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén?

A volán-járatok 

  • október 23-án és 26-án ünnepnapi, 
  • 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. 

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok – olvasható a MÁV-csoport oldalán.

Aki teheti, applikáción vegyen jegyet!

A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az  emma.mav.hu oldalt.

 

