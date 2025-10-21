1 órája
Ne maradj le! Mutatjuk, hogyan járnak a vonatok és buszok a hosszú hétvégén
A MÁV-csoport hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást az elkövetkező napokról. A nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén változik a menetrend.
A MÁV-csoport hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített havária ügyelettel készül a nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére. A MÁV-csoport oldalán kiadott hivatalos tájékoztató szerint a menetrend is változik a hosszú hétvégén.
MÁV-csoport: készülnek a hosszú hétvégére
A MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül. Mégpedig:
- több kocsival indítják az InterCity járatokat, így több férőhely lesz,
- szükség esetén az Orszáos Haváriaközpont gyorsan bevethető buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését.
A MÁV-csoport hivatalos tájékoztatója szerint az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei - főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.
Milyen lesz a vasúti közlekedés ünnepi menetrendje?
Az ünnepi menetrend szerint a vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.
Hogyan közlekednek a buszok a nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén?
A volán-járatok
- október 23-án és 26-án ünnepnapi,
- 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek.
A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok – olvasható a MÁV-csoport oldalán.
Aki teheti, applikáción vegyen jegyet!
A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az emma.mav.hu oldalt.