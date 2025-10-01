október 1., szerda

Séta az egészségükért

32 perce

Rózsaszín üzenet: lépni kell a megelőzésért, a mellrák ellen - galériával, videóval

Címkék#mellrák küzdelem#önvizsgálat#világnap#mellrák#Orosházi Egészségfejlesztési Iroda

Megelőzés, együttérzés, egymás megerősítése. A közös séta figyelemfelhívás a mellrák elleni küzdelemre. Az a cél, hogy kifejezzék szolidaritásukat a betegségben szenvedők, illetve családjaik iránt. Fiatalok, idősebbek, férfiak, lányok, asszonyok gyülekeztek rózsaszínbe öltözve szerdán.

Csete Ilona

Közös sétára hívtak október elsején. A mellrák elleni küzdelem világnapja sokakat megmozgatott Orosházán. A felhívás hatására gyülekeztek szerda délután az Eötvös téren és indultak el Gyopárosfürdőre. A mellrák elleni küzdelem világnapja október 1. Az egész hónap az emlőrák megelőzésére és a korai felismerés fontosságára figyelmeztet. A kampány célja, hogy hangsúlyozza a rendszeres önvizsgálat és a mammográfiás szűrővizsgálatok jelentőségét, amelyek segítenek a betegség időben történő felfedezésében, növelve a gyógyulás esélyét.

Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja
Sokan gyülekeztek a mellrák elleni küzdelem világnapján az orosházi sétára. A szerző felvétele

A mellrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet a rózsaszín összefogás

 Az Orosházi Egészségfejlesztési Iroda, a kórház, a Mályvavirág Pont és sok civil érezte úgy, ott a helye! Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, így fontos a megelőzés és a korai felismerés hangsúlyozása. Erről is beszélt köszöntőjében az orosházi kórház igazgatója, dr. Bozsár Stefánia.

– Amikor magamra öltöm a rózsaszínt, érzem, hogy nemcsak egy színt, hanem egy üzenetet hordozok: azt, hogy figyelnünk kell magunkra, vigyáznunk kell egymásra. Hálás vagyok, hogy ma együtt lehetünk itt, ezen a különleges napon, a mellrák elleni küzdelem jegyében. Ez a nap és tulajdonképpen az egész október arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet az emlőrák megelőzésére, a korai felismerés fontosságára. Nőként, anyaként és orvosként is tudom, milyen könnyen háttérbe szorítjuk saját egészségünket. Hiszen annyi feladat vár ránk: család, munka, háztartás… higgyék el, nincs fontosabb annál, mint hogy mi magunk is jól legyünk. Mert ha mi nem figyelünk magunkra, hogyan tudnánk gondoskodni másokról, a családunkról? 

Mellrák elleni küzdelem - séta az egészségükért

Fotók: Csete Ilona

Tanítsuk meg: az önvizsgálat életet menthet, a megelőzés az első lépés

– Bízom benne, hogy egyszer minden nő tudni fogja és minden édesanya megtanítja majd a lányának: az egészséges életmód, az önvizsgálat és a szűrővizsgálat nem valami felesleges teher, hanem egészségtudatos magatartás. Ha baj van, ne halogassuk a segítségkérést. Merjünk időben lépni, mert így sokszor az életet is meg lehet menteni – figyelmeztette a hallgatóságot.

A szűrésekhez kapcsolódóan figyelmükbe ajánlotta a szűrések napja programot. Október 10-én az orosházi kórházban összesen 20 féle szűrővizsgálatot vehet igénybe ingyenesen bárki, többek között a mammográfiás vizsgálatot is.

– A rózsaszín ma összeköt minket. Jelképezi a reményt, az összetartozást és azt, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk. Mindannyian hordozzuk ma ezt a színt – és ezzel azt üzenjük, hogy figyelünk, törődünk, és támogatjuk egymást – e szavak kíséretében indultak el a séta résztvevői rózsaszín léggömbökkel Gyopárosfürdőre.

Dr. Bozsár Stefánia: A szűrővizsgálat nem felesleges teher, hanem egészségtudatos magatartás. A szerző felvétele

 

 

 

 

