Rózsaszín üzenet: lépni kell a megelőzésért, a mellrák ellen - galériával, videóval

Közös sétára hívtak október elsején. A mellrák elleni küzdelem világnapja sokakat megmozgatott Orosházán. A felhívás hatására gyülekeztek szerda délután az Eötvös téren és indultak el Gyopárosfürdőre. A mellrák elleni küzdelem világnapja október 1. Az egész hónap az emlőrák megelőzésére és a korai felismerés fontosságára figyelmeztet. A kampány célja, hogy hangsúlyozza a rendszeres önvizsgálat és a mammográfiás szűrővizsgálatok jelentőségét, amelyek segítenek a betegség időben történő felfedezésében, növelve a gyógyulás esélyét.

Sokan gyülekeztek a mellrák elleni küzdelem világnapján az orosházi sétára. A szerző felvétele

A mellrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet a rózsaszín összefogás

Az Orosházi Egészségfejlesztési Iroda, a kórház, a Mályvavirág Pont és sok civil érezte úgy, ott a helye! Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, így fontos a megelőzés és a korai felismerés hangsúlyozása. Erről is beszélt köszöntőjében az orosházi kórház igazgatója, dr. Bozsár Stefánia.

– Amikor magamra öltöm a rózsaszínt, érzem, hogy nemcsak egy színt, hanem egy üzenetet hordozok: azt, hogy figyelnünk kell magunkra, vigyáznunk kell egymásra. Hálás vagyok, hogy ma együtt lehetünk itt, ezen a különleges napon, a mellrák elleni küzdelem jegyében. Ez a nap és tulajdonképpen az egész október arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet az emlőrák megelőzésére, a korai felismerés fontosságára. Nőként, anyaként és orvosként is tudom, milyen könnyen háttérbe szorítjuk saját egészségünket. Hiszen annyi feladat vár ránk: család, munka, háztartás… higgyék el, nincs fontosabb annál, mint hogy mi magunk is jól legyünk. Mert ha mi nem figyelünk magunkra, hogyan tudnánk gondoskodni másokról, a családunkról?