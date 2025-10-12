Gyászol a település – nincs olyan család, akinek ne lenne emléke a szeretett védőnőről

Méhkerék közössége is búcsúzik – írta Tát Margit polgármester a Facebook-oldalán.

Gyászol a település, búcsúznak a szeretett védőnőtől. Fotó: Tát Margit Facebook-oldala

Marika védőnéni 1982. augusztus 16-án kezdte pályafutását védőnőként Vésztőn, majd néhány évet Sarkadon dolgozott. 2000 tavaszán vette át a méhkeréki körzetet, és közel 23 éven át szolgálta szeretettel, lelkiismeretesen a méhkeréki családokat 2022. augusztus 31-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Gyerekek százai nőttek fel gondoskodása, tanácsai és szeretetteljes figyelme mellett – hangsúlyozta bejegyzésében. A védőnő számára ez nem munka, hanem hivatás és valódi elhivatás volt. Mindig ott volt, ha szükség volt rá, és eloszlatta az anyukák aggodalmát.