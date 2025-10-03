október 3., péntek

Látni és látszani

1 órája

Megvilágosodnak a biciklisek, nem lehet kifogás a lámpa hiánya – videóval

Címkék#szaküzletek#Megvilágosodás napja#rendőrség#kerékpár

A láthatóság jegyében újra összefogtak a kerékpár szaküzletek és szervizek, valamint a rendőrség Békés vármegyében. Pénteken ismét megtartják a „Megvilágosodás napja” elnevezésű akciót, melynek keretében a nap folyamán több településen számos kedvezménnyel, este pedig figyelemfelhívó kerékpározással várják az érdeklődőket.

Vincze Attila

A „Megvilágosodás napja” kezdeményezés lényege, hogy az akcióban résztvevő kerékpár szaküzletek és szervizek valamelyikében pénteken kedvezményes áron lehet megvásárolni a bicikli világító berendezéseit, melyeket a helyszínen díjmentesen fel is szerelnek. Emellett a kerékpárokat igény esetén fényvisszaverő matricával is ellátják, a hiányzó küllőprizmákat pedig díjmentesen pótolják. Továbbá ha az akció ideje alatt a szervizek valamelyikében valaki megvásárolja a kerékpárja első világítását, akkor ajándékba kapja a hátsó villogó lámpát, legalábbis a készlet erejéig.

megvilágosodás napja: tanácsadás a kerékpárboltban
Idén 16 Békés vármegyei kerékpár szaküzlet és szerviz csatlakozott a rendőrség „Megvilágosodás napja” akciójához, köztük a Lencsési lakótelepen található bringabolt is.
Fotó: Vincze Attila

Az esti lámpafényes kerékpározás lesz a „Megvilágosodás napja” csúcspontja

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője a Beol.hu-nak elmondta, maga az ötlet több mint húszéves múltra tekint vissza, az idei pedig immár a 18. ilyen rendezvényük.

Békés vármegyeszerte 16 kerékpárüzlet és szerviz csatlakozott az idei akciónkhoz, amely során pénteken a kerékpár-világításokat olcsóbban lehet megvásárolni. Életet menthet a jó világítás, ezért mindenképpen érdemes kihasználni ezt a lehetőséget 

– emelte ki.

Hozzátette: a kezdeményezés részeként este 7 órától nyolc településen indul majd lámpafényes kerékpározás, így Békéscsabán, Békésen, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán, Szarvason, Sarkadon és Szeghalom városában is lesz egy kisebb kerékpártúra, melynek lényege a példamutatás. Sőt az akció részeként, aki kivilágított kerékpárral biciklizik, ajándékcsomagot nyerhet.

Hogyan kell szabályosan kivilágítani a kerékpárt?

Az akcióban szintén hosszú évek óta résztvevő, a békéscsabai Lencsési lakótelepen található bringabolt tulajdonosa, Ollári Zsolt részletesen ismertette, hogyan közlekedhetünk szabályosan kerékpárral a sötétben.

  • A világítás történhet dinamós vagy elemes lámpákkal, elöl fehér, hátul piros fényűnek kell lennie. 
  • Elöl-hátul a fényvisszaverő prizmák megléte is kötelező. 
  • Nagyon fontosak emellett a küllőprizmák is: az első keréken két darabnak kell lennie, de amennyiben van fényvisszaverő csík a gumi oldalán, az helyettesítheti azokat. 
  • Nem kötelező, de hasznos kiegészítő továbbá a pedálokban található sárgás prizma is.

A „Megvilágosodás napja” akció további részletei a Békés vármegyei rendőrség Facebook-eseményénél érhetők el.

 

 

