Felvonulás

1 órája

Beesteledett, mi pedig bringára pattantunk a rendőrséggel közösen

Címkék#rendőrség#belvárosában#A megvilágosodás napja#akció#Orosháza

Megvilágosodva, lámpafényesen tekertünk sötétedés után több belvárosi utcán át. Látványos kerékpáros felvonulással ért véget a megvilágosodás napja nevet viselő akció, amellyel arra hívták fel a biciklisek figyelmét, mennyire fontos látni és látszani.

Csete Ilona

Ahogy sötétedett, Orosháza belvárosában egy irányba, egyre több bringás tekert. Egy akció, méghozzá a megvilágosodás napja program csalta őket az orosházi rendőrség épülete elé. A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság, együttműködve kapitányságokkal, szaküzletekkel, ilyenkor felhívja a figyelmet a láthatóság fontosságára. Az október 3-i eseményekhez a vármegye 9 települése, közöttük Orosháza, az Orosházi Rendőrkapitányság is csatlakozott.

Megvilágosodás napja
Megvilágosodás napja: A kivilágított bringások körbetekerték a belvárost. A szerző felvétele

Megvilágosodás napja: sötétben, de kivilágítva tekertünk

A kerékpárosok kedvezményes áron vásárolhattak lámpákat, prizmákat (egy orosházi üzlet csatlakozott az akcióhoz) pénteken, este pedig lámpafényes felvonulás és ajándéksorsolás zárta a programot.

Orosházára a megvilágosodás napja két év után tért vissza. Indulás előtt átnézték a felvonuláson résztvevők bringáit, ahol kellett, felvilágosítást adtak, vagy éppen prizmákat, matricákat. Majd elindult a kivilágított bringások hosszú sora a belvároson, több kilométeren át.

Gyülekezéskor rendőrök ellenőrizték a kerékpárok felszereltségét
Gyülekezéskor rendőrök ellenőrizték a kerékpárok felszereltségét. A szerző felvétele

 

 

