1 órája
Beesteledett, mi pedig bringára pattantunk a rendőrséggel közösen
Megvilágosodva, lámpafényesen tekertünk sötétedés után több belvárosi utcán át. Látványos kerékpáros felvonulással ért véget a megvilágosodás napja nevet viselő akció, amellyel arra hívták fel a biciklisek figyelmét, mennyire fontos látni és látszani.
Ahogy sötétedett, Orosháza belvárosában egy irányba, egyre több bringás tekert. Egy akció, méghozzá a megvilágosodás napja program csalta őket az orosházi rendőrség épülete elé. A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság, együttműködve kapitányságokkal, szaküzletekkel, ilyenkor felhívja a figyelmet a láthatóság fontosságára. Az október 3-i eseményekhez a vármegye 9 települése, közöttük Orosháza, az Orosházi Rendőrkapitányság is csatlakozott.
Megvilágosodás napja: sötétben, de kivilágítva tekertünk
A kerékpárosok kedvezményes áron vásárolhattak lámpákat, prizmákat (egy orosházi üzlet csatlakozott az akcióhoz) pénteken, este pedig lámpafényes felvonulás és ajándéksorsolás zárta a programot.
Orosházára a megvilágosodás napja két év után tért vissza. Indulás előtt átnézték a felvonuláson résztvevők bringáit, ahol kellett, felvilágosítást adtak, vagy éppen prizmákat, matricákat. Majd elindult a kivilágított bringások hosszú sora a belvároson, több kilométeren át.
