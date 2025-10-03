Beesteledett, mi pedig bringára pattantunk a rendőrséggel közösen

Ahogy sötétedett, Orosháza belvárosában egy irányba, egyre több bringás tekert. Egy akció, méghozzá a megvilágosodás napja program csalta őket az orosházi rendőrség épülete elé. A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság, együttműködve kapitányságokkal, szaküzletekkel, ilyenkor felhívja a figyelmet a láthatóság fontosságára. Az október 3-i eseményekhez a vármegye 9 települése, közöttük Orosháza, az Orosházi Rendőrkapitányság is csatlakozott.

Megvilágosodás napja: A kivilágított bringások körbetekerték a belvárost. A szerző felvétele

Megvilágosodás napja: sötétben, de kivilágítva tekertünk

A kerékpárosok kedvezményes áron vásárolhattak lámpákat, prizmákat (egy orosházi üzlet csatlakozott az akcióhoz) pénteken, este pedig lámpafényes felvonulás és ajándéksorsolás zárta a programot.

Orosházára a megvilágosodás napja két év után tért vissza. Indulás előtt átnézték a felvonuláson résztvevők bringáit, ahol kellett, felvilágosítást adtak, vagy éppen prizmákat, matricákat. Majd elindult a kivilágított bringások hosszú sora a belvároson, több kilométeren át.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!