Megújult a konyha, vadonatúj bútorok érkeztek az ebédlőbe

Megújult a tálalókonyha, modern környezetben ebédelhetnek a diákok – ismertették a város Facebook-oldalán.

Licska Balázs
Megújult a Dózsa utcai tálalókonyha, 21. századi körülmények között ebédelhetnek a diákok. Fotó: Szeghalom Facebook-oldala

21. századi körülményeket teremtettek a Dózsa utcai tálalókonyhán – ismertették Szeghalom önkormányzatának Facebook-oldalán.

Sorolták, hogy a felújítás során vezetékeket cseréltek, aljzatbetont készítettek, burkolatokat cseréltek, a kiszolgáló helyiségeket ugyancsak korszerűsítették, emellett vadonatúj bútorok kerültek az ebédlőbe az összességében 48 millió forintos beruházás során.

Kiemelték, hogy az intézményműködtető központ saját maga termelte ki a fejlesztéshez szükséges teljes összeget, amit a kiváló gazdálkodása tett lehetővé, a beruházáshoz nem kért és kapott támogatást. 

 

 

