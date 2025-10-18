Megújult a konyha, vadonatúj bútorok érkeztek az ebédlőbe

21. századi körülményeket teremtettek a Dózsa utcai tálalókonyhán – ismertették Szeghalom önkormányzatának Facebook-oldalán.

Sorolták, hogy a felújítás során vezetékeket cseréltek, aljzatbetont készítettek, burkolatokat cseréltek, a kiszolgáló helyiségeket ugyancsak korszerűsítették, emellett vadonatúj bútorok kerültek az ebédlőbe az összességében 48 millió forintos beruházás során.

Kiemelték, hogy az intézményműködtető központ saját maga termelte ki a fejlesztéshez szükséges teljes összeget, amit a kiváló gazdálkodása tett lehetővé, a beruházáshoz nem kért és kapott támogatást.