Jó okuk van rá

1 órája

Fontos változások előtt a város legszebb tere, a veszélyt meg kell szüntetni

Fontos munkálatok kezdődnek el a város egyik legszebb terén. Nagyjából két hét alatt teljesen megújul a faállomány.

Papp Gábor

Hétfőn elkezdődnek a munkálatok Gyula egyik legszebb közterén, a Harruckern téren, amelynek köszönhetően nagyjából két hét alatt teljesen megújul a faállomány – közölte Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere. Tizennyolc új fát ültetnek a katolikus templomnál, aminek köszönhetően megújul a Harruckern tér elöregedett növényállománya.

Megújul a faállomány a Harruckern téren
Megújul a faállomány a város egyik legfontosabb és legszebb terén. Forrás: Facebook/dr. Görgényi Ernő

Megújul a faállomány

A polgármester kifejtette, a téren megtalálható fák egészségi állapota jelentősen megromlott, beavatkozást igényelt, ahogyan azt a növények vizsgálatát két ütemben elvégző Park-Erdő Stúdió Kft. szakvéleménye is jelezte. A fák közül a 7 legrosszabb állapotút ennek megfelelően már februárban kivágták a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai. A munka hétfőn folytatódik, melynek során további 19 fát fognak kivágni.

Az idős és beteg fák környezetükre veszélyessé váltak. Ahogyan azt idén nyáron mindannyian megtapasztalhatták, a viharok hatalmas károkat okozhatnak, az elöregedett egyedekről nagyobb ágak törhetnek le, sőt a fák némelyike akár ki is dőlhet, ami súlyos balesetveszélyt, sőt életveszélyt jelenthet a közelben tartózkodók számára, emellett a sérült növények komoly anyagi kárt is okozhatnak az épületekben vagy az alattuk parkoló gépjárművekben.

Déli ostorfa és 12 európai hárs ékesíti majd a teret

A Harruckern tér nem sokáig marad növények nélkül, hiszen a kivágott fák helyére már a kivágást követő héten új, nagyjából 30 centiméter törzskörméretű, nagy méretű, koros egyedeket fognak ültetni. A templom körül 6 déli ostorfa, a templom előterében pedig 12 európai hárs ékesíti majd a teret, melyek magassága néhány éven belül elérheti majd a 7-8 métert. A faállomány cseréje egyszerre szolgálja a személyi és anyagi biztonságot és a hosszú távon egységes településkép fenntartását is.

A munkálatok tervezett ütemezése:

  • Október 27., hétfő – tuskómarás
  • Október 28., kedd) – tuskómarás és fakivágás
  • Október 29–30., szerda–csütörtök – ültetőgödrök kiásása
  • November 4–7., kedd–péntek – új fák ültetése

Az ütemezés az időjárás függvényében természetesen változhat. A jelzett időszakban a Harruckern téren hanghatásokkal és forgalomkorlátozással járó intenzív munkavégzésre kell számítani, ami miatt a lakosság megértését kérik.

 

 

