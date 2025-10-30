október 30., csütörtök

Településkép és biztonság

1 órája

Korhadt fatörzsek, hatalmas üregek, életveszélyes állapotban voltak a tér fái – folyik a megújulás

Hatalmas korhadások alakultak ki a fatörzsek közepén, egy-egy emberi láb is simán beléjük fér. Szétkorhadt fatörzsek és ágak, amik életveszélyesek és balesetveszélyesek egy vihar esetén, ezért megújul a faállomány a város egyik legszebb terén.

Papp Gábor

A gyulai Harruckern téren kivágott fák törzséről és ágairól készített és közölt fotókat Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere annak kapcsán, hogy megújul a faállomány az érintett belvárosi részen. Mint írta, több fatörzs közepén hatalmas lyuk tátong. Hozzátette, a nagymértékű korhadások láthatóan igazolják a Park-Erdő Studió Kft. szakvéleményének megállapításait. A szakvélemény egyértelműen megállapította, hogy a téren most kivágott fák egészségi állapota jelentősen megromlott, beavatkozást igényelt.

A kivágott fák döbbenetes állapotban voltak, ezért is fontos, hogy megújul a faállomány. Fotó: Görgényi Ernő Facebook-oldala

Megújul a faállomány, óriási szükség van rá

„Az idős és beteg fák környezetükre veszélyessé váltak. Ahogyan azt idén nyáron mindannyian megtapasztalhattuk, a viharok hatalmas károkat okozhatnak, az elöregedett egyedekről nagyobb ágak törhetnek le, sőt a fák némelyike akár ki is dőlhet, ami súlyos balesetveszélyt, sőt életveszélyt jelenthet a közelben tartózkodók számára, emellett a sérült növények komoly anyagi kárt is okozhatnak az épületekben vagy az alattuk parkoló gépjárművekben” – tette hozzá dr. Görgényi Ernő.

Jövő héten érkeznek az új fák

A Harruckern tér nem sokáig marad fák nélkül, hiszen a kivágott fák helyére már a jövő héten új, nagyjából 30 centiméter törzskörméretű, nagy méretű, koros egyedeket ültetnek. A templom körül 6 déli ostorfát ültetnek a megmaradó fák közé, a kivágott egyedek helyére. 

„A templom előterében pedig új, egységes fasort ültetünk, 12 európai hárs ékesíti majd a teret, melyek magassága néhány éven belül elérheti majd a 7-8 métert. A faállomány cseréje egyszerre szolgálja a személyi és anyagi biztonságot és a hosszú távon egységes településkép fenntartását is.

Ez a beavatkozás elkerülhetetlen volt az emberi életek védelmében, az emberek testi épségének védelmében.” – emelte ki a polgármester.

 

 

 

