Gyula

4 órája

Megérkeztek az anyakönyvi hírek

Nézzük, milyen hírek érkeztek Gyuláról.

Beol.hu

GYULA

SZÜLETÉS:

Drubina Dániel Gergő és Borgulya Alexandra fia Dominik

HALÁLESET:

Kemény Katalin (1943., Gyula), Seres Ferenc (1948., Gyula), Albert Zoltánné (szül.: Szabados Anna Ibolya 1953., Gyula), Steigervald Ferencné (szül.: Bordás Erzsébet 1943., Gyula), Tóth Mihály (1960., Vésztő), Zsarnóczay Gyuláné (szül.: Schriffert Margit 1932., Gyula)


 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
