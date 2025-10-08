Gyula
4 órája
Megérkeztek az anyakönyvi hírek
Nézzük, milyen hírek érkeztek Gyuláról.
GYULA
SZÜLETÉS:
Drubina Dániel Gergő és Borgulya Alexandra fia Dominik
HALÁLESET:
Kemény Katalin (1943., Gyula), Seres Ferenc (1948., Gyula), Albert Zoltánné (szül.: Szabados Anna Ibolya 1953., Gyula), Steigervald Ferencné (szül.: Bordás Erzsébet 1943., Gyula), Tóth Mihály (1960., Vésztő), Zsarnóczay Gyuláné (szül.: Schriffert Margit 1932., Gyula)
Ezt ne hagyja ki!McEnnedy
6 órája
Amerika beköltözik a Lidl békési üzleteibe, ezekért a finomságokért mindenki megőrül
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre