Megemlékezés

1 órája

Egyre többen keresik fel szeretteik sírját Halottak napja előtt - galériával, videóval

Már napokkal Halottak napja előtt sokan gyertyát gyújtanak, virágot visznek elhunyt szeretteik sírjára.

Gyertyafényben úsznak a temetők Békésben Fotó: Dinya Magdolna

Néhány nap múlva elérkezik Halottak napja, amikor mindannyian megállunk egy pillanatra, hogy emlékezzünk szeretteinkre, akik már nincsenek velünk. Sokan azonban már a napokban kilátogatnak a temetőkbe, elkerülve a november 2-a körüli nagy forgalmat és zsúfoltságot. Ilyenkor virágokat helyeznek el, mécseseket gyújtanak. Fontos megemlíteni, hogy a korai megemlékezés is ugyanúgy szívből jövő: nem a nap számít, hanem az, hogy megőrizzük azokat, akik fontosak voltak nekünk.

 

Gyertyafényben úsznak a temetők

Fotók: Dinya Magdolna

 

