MÁV

2 órája

Leáll a jegyértékesítés: busz-és vonatjegyet sem lehet majd venni

MÁV#HÉV#Volánbusz#jegyautomata#munkálatok

Rövid éjszakai leállásra kell készülniük a vasúton és a Volán-járatokon utazóknak október végén. A MÁV-csoport rendszerfejlesztést hajt végre, amely átmenetileg érinti az utasok számára megszokott szolgáltatásokat is.

Beol.hu

Éjszakai karbantartás miatt szünetel a Máv jegyvásárlás október 28–29-én éjjel. A MÁV tájékoztatása szerint október 28-án, kedden 22:55-től másnap hajnal 4:00 óráig fejlesztési munkálatokat végeznek a vasúti jegyértékesítési rendszeren. A karbantartás ideje alatt sem a MÁV, sem a GYSEV, sem a HÉV, illetve a Volánbusz járataira nem lesz elérhető a jegyvásárlás.

Fejlesztés miatt ideiglenesen szünetel a MÁV jegyvásárlási rendszere október végén. Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

MÁV jegyvásárlás: éjszakai karbantartás miatt átmenetileg leáll rendszer

A jegypénztárak, a jegyautomaták, a MÁV és MÁV+ mobilalkalmazások, a jegy.mav.hu online felülete sem működik majd átmenetileg, továbbá a vonatok fedélzetén sem lehet jegyet váltani ebben az időszakban.

A Volánbusz-járatokon a buszvezetőktől továbbra is megválthatók a jegyek, így az autóbuszos közlekedésben nem maradnak teljesen vásárlási lehetőség nélkül.

 

 

