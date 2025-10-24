október 24., péntek

Összefoglaló

2 órája

Bevették a legkisebbek a CsabaParkot, nem is indulhatott volna jobban a kolbászfesztivál

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

  • Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik! 
  • A hétvégi kamiontilalom október 25-én szombaton 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Nem is tudjuk, mi a legrosszabb az időjárásban: a szél vagy az eső?

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 99 centiméter, Doboznál 346 centiméter, Mezőberénynél 164 centiméter, Köröstarcsánál 208 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 111 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 88 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Az óvodások és általános iskolások gyúrásával kezdődött a fesztivál csütörtökön. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében lezajlott az első disznóvágás-bemutató is a Csabai Kolbászklubnak köszönhetően.

A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
