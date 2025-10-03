1 órája
Nem volt unalmas a Garabonciás Napok vége – megvan a győztes!
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Javítják a burkolatot a 44-es főúton Gyula elkerülő szakaszán. A 136-137 km között napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra kell számítani.
Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.
- Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
- a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Rossz idők várnak a fázósokra - videóval
Ügyeletes patikák Békésben
október 03., péntek: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere – galériával, videóval
Csütörtökön este véget értek az izgalmak, lezárult a nagyszabású diákrendezvény. A Csabai Garabonciás Napokon eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere.
Csabai Garabonciás Napok 2025 eredményhirdetésFotók: Dinya Magdolna
