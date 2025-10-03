Nem volt unalmas a Garabonciás Napok vége – megvan a győztes!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az útinform tájékoztatása szerint,

Javítják a burkolatot a 44-es főúton Gyula elkerülő szakaszán. A 136-137 km között napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra kell számítani.

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Rossz idők várnak a fázósokra - videóval

Ügyeletes patikák Békésben

október 03., péntek: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)