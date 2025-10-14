Így kötött ki a Gasztrokibic barátaival a vármegye legnagyobb régiségboltjában

Visszautaztak az időben a gasztroguruk a dobozi Malom Kávézó és Régiségbolt területén. Sági Szilárdnak leginkább a régi alumínium kannák és zománcozott kanták tetszettek.

A Malom Kávézó és Régiségbolt lenyűgözte a gasztrogurukat, képünkön (balról) Várkonyi Tibor, Tomasovszki András, Sági Szilárd és Sztojka József. Fotó: Malom Kávézó & Régiségbolt/ Facebook

A Gasztrokibic szerint az Ecseri kínálata elbújhatott volna emellett

– A Ecseri mellett nőttem fel, de annak a kínálata elbújhatott volna a dobozi régiségbolt kínálata mellett – hangsúlyozta a magát Gasztrokibicnek nevező Sági Szilárd.

Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Étterem tulajdonosa elmondta, olyan teknők is sorakoztak az üzletben, amilyenekben gyermekkorukban fürödtek a tanyán. Tomasovszki Andrást, a szarvasi Mokka Delicates Bistro tulajdonosát leginkább a régi edények, eszközök varázsolták el.

Nyolcvan lovaskocsival tettek meg 35-40 kilométert

A gasztroguruk elmondták, a hagyományőrzés az erdélyi Szentegyházon is jelen volt, hiszen a huszadik huszártalálkozón többek között 80 lovaskocsival tettek meg 35-40 kilométert a résztvevők zenekarokkal, 40-50 lovas is kísérte őket. A főzőversenyen zsűrizett Sági Szilárd, Várkonyi Tibor és Tomasovszki András, és nem volt könnyű dolguk. Többféle étel rotyogott a bográcsokban, készült a sütőeszközökön a vaddisznópörkölttől a paprikás krumpliig – természetesen kolbásszal –, a halászlétől a babgulyásig, a sült hurka, kolbászig.

A Malom Kávézó és Régiségbolt megtekintése Várkonyi Tibor ötlete volt

Amikor hazaértek, Várkonyi Tibornak támadt az az ötlete, hogy nézzenek el a Malom Kávézó és Régiségboltba. Sztojka József, a régiségbolt tulajdonosa 1989 óta dolgozik ezen a területen, és folyamatosan térnek be hozzá például a médiából ismert arcok, emberek is. Mint arról beszámoltunk, a minap Bunyós Pityu, a mulatós előadók egyik legnépszerűbb sztárja járt náluk. Neki leginkább a régi lovaskocsik, hintók, szekerek nyerték el a tetszését. A dobozi régiségboltban egyébként a bútoroktól a porcelánokig, a régi tévéktől és rádióktól a festményekig sok ezer tárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők, és minden darabnak története van.