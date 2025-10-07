október 7., kedd

Nem fogja kitalálni, ki tért be a megye legnagyobb régiségboltjába- videóval

Címkék#birodalom#Doboz#Sztojka József#Malom Kávézó és Régiségboltban

Nem akármilyen vendég járt a közelmúltban Békés vármegye talán legnagyobb és legkülönlegesebb régiségboltjában. Az előadó el volt ragadtatva attól, amit látott a Malom Kávézó és Régiségboltban, és le is csapott egy-két érdekességre.

Papp Gábor

A közelmúltban mi is Felfedeztük Békés vármegye talán legnagyobb régiségboltját. A dobozi Malom Kávézó és Régiségboltban a bútoroktól a porcelánokig, a régi tévéktől és rádióktól a festményekig sok ezer tárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők. S persze minden darabnak története van.

A Malom Kávézó és Régiségboltnak sokan a csodájára járnak.
Sztojka József különleges birodalmának, a Malom Kávézó és Régiségboltnak sokan a csodájára járnak. Fotó: Bencsik Ádám

A Malom Kávézó és Régiségboltnak különleges története van

Sztojka József, a Dobozon található Malom Kávézó és Régiségbolt, a vármegye talán legnagyobb régiségboltjának tulajdonosa 1989 óta dolgozik ezen a területen, és nagyon érdekes a sztori, ahogy eljutott idáig. Sok ismert ember is betér hozzá, nem rég éppen a mulatós egyik népszerű előadója, Bunyós Pityu, aki külön posztot is szentelt a látogatónak.

Csodát találtunk – mondta Bunyós 

Doboz jártunk, egy csodát találtunk. Olyan régiségekbe estünk, hogy őrület...itt minden van – fogalmazott Bunyós Pityu. A vendég két kannát kapott is Sztojka Józseftől, és azonnal egy rögtönzött kis dalt is előadott a segítségével. 

– Gyerekkoromban hordtam ilyennel tejet a csarnokba – tette hozzá. A kocsik, hintók, szekerek ugyancsak elnyerték a tetszését. 

 

