Forr a hangulat

35 perce

Új szexfővárosa lett Magyarországnak, a győztes mindenkit meglepett

A Szexrandi.hu idén is kiosztotta a legszexéhesebb település címet. Az adatok alapján Magyarország szextérképe 2025-ben átalakult a korábbi évekhez képest.

Bátori Attila

Idén is elkészítették a már hagyományossá vált felmérést, amely Google Trends-adatok, keresési kulcsszavak és kifejezések alapján vizsgálja, hogy az ország mely pontjain keresnek rá az emberek a leggyakrabban szexuális tartalmakra. A 2023-as győztes, Kondoros idén sem tudott bekerülni a legjobb tízbe. A korábbi években jellemzően Kelet-Magyarország települései vitték a prímet, de Magyarország szextérképe 2025-ben átalakult. 

egy nő a gép előtt ülve meglepődik magyarország szextérképe 2025-ös listáján
Magyarország szextérképe 2025-ben is elkészült. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Békés vármegye nem fért fel a térképre

Egy Békés vármegyei település sem tudott bekerülni a legjobb tízbe a szextérkép 2025-ös adati alapján. Térségünk egyszer már bizonyított, két évvel korábban, 2023-ban épp a békési Kondoros kapta meg a legszexéhesebb település címet. Az aranyérem, és a tavalyi eredmények hírei Kondorosra is eljutottak. A helyiek elmondták, azért veszthették el a legszexéhesebb település címet, és kerülhettek le a listáról, mert lenyugodtak a településen a betyárok, és a legtöbben nem az interneten keresztül, hanem a hálószobában hódolnak az élvezeteknek.

Hogyan néz ki Magyarország szextérképe 2025-ben?

A szexrandi.hu adatai alapján idén a somogyi Kiskorpád lett az új erotikus trónörökös, a tavalyi nyolcadik helyről ugrott az élre. A tavalyi első helyezett, a zalai Nemesrádó, lecsúszott a másodikra, míg a bronzérmet a vas megyei Oszkó szerezte meg. A mezőny azonban nemcsak nyugati településekkel van tele, a keleti oldalnak sem kell szégyenkeznie, van seznvedély náluk is bőven. A legjobban teljesítő tíz település listája a következő:

  1. Kiskorpád – Somogy vármegye,
  2. Nemesrádó – Zala vármegye,
  3. Oszkó – Vas vármegye,
  4. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
  5. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye,
  6. Heves – Heves vármegye,
  7. Enying – Fejér vármegye,
  8. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
  9. Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
  10. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.

A kutatás szerint tehát idén a forróság délnyugatról árad. Érdekesség, hogy Budapest továbbra sem tudta megvetni a lábát a rangsorban. A fővárosi lakosok valószínűleg más terepeken keresik a testi örömöket.

magyarország szextérképe
Magyarország szextérképe 

 

