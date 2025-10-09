Új szexfővárosa lett Magyarországnak, a győztes mindenkit meglepett

Idén is elkészítették a már hagyományossá vált felmérést, amely Google Trends-adatok, keresési kulcsszavak és kifejezések alapján vizsgálja, hogy az ország mely pontjain keresnek rá az emberek a leggyakrabban szexuális tartalmakra. A 2023-as győztes, Kondoros idén sem tudott bekerülni a legjobb tízbe. A korábbi években jellemzően Kelet-Magyarország települései vitték a prímet, de Magyarország szextérképe 2025-ben átalakult.

Magyarország szextérképe 2025-ben is elkészült. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Békés vármegye nem fért fel a térképre

Egy Békés vármegyei település sem tudott bekerülni a legjobb tízbe a szextérkép 2025-ös adati alapján. Térségünk egyszer már bizonyított, két évvel korábban, 2023-ban épp a békési Kondoros kapta meg a legszexéhesebb település címet. Az aranyérem, és a tavalyi eredmények hírei Kondorosra is eljutottak. A helyiek elmondták, azért veszthették el a legszexéhesebb település címet, és kerülhettek le a listáról, mert lenyugodtak a településen a betyárok, és a legtöbben nem az interneten keresztül, hanem a hálószobában hódolnak az élvezeteknek.

Hogyan néz ki Magyarország szextérképe 2025-ben?

A szexrandi.hu adatai alapján idén a somogyi Kiskorpád lett az új erotikus trónörökös, a tavalyi nyolcadik helyről ugrott az élre. A tavalyi első helyezett, a zalai Nemesrádó, lecsúszott a másodikra, míg a bronzérmet a vas megyei Oszkó szerezte meg. A mezőny azonban nemcsak nyugati településekkel van tele, a keleti oldalnak sem kell szégyenkeznie, van seznvedély náluk is bőven. A legjobban teljesítő tíz település listája a következő:

Kiskorpád – Somogy vármegye, Nemesrádó – Zala vármegye, Oszkó – Vas vármegye, Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Heves – Heves vármegye, Enying – Fejér vármegye, Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.

A kutatás szerint tehát idén a forróság délnyugatról árad. Érdekesség, hogy Budapest továbbra sem tudta megvetni a lábát a rangsorban. A fővárosi lakosok valószínűleg más terepeken keresik a testi örömöket.