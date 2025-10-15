Ketyeg az óra: százezreknek kell lecserélniük ezt a fontos okmányt az év végéig

Mintegy 2 millió postai meghatalmazás fog lejárni idén. A Magyar Posta tájékoztatója szerint a megújítás elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik.

Kiket figyelmeztet a Magyar Posta?

A Magyar Posta tájékoztatója szerint a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást kell megújítani – olvasható a Magyar Posta weboldalán.

Kiknek lehet jó a postai meghatalmazás?

A postai meghatalmazás olyan esetekben lehet jó, ha valaki nem tudja személyesen átvenni a személyes átadást igénylő könyvelt postai küldeményeit. A meghatalmazás segítségével a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket.

Mit lehet átvenni a postai meghatalmazással?

A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is:

levél,

utalvány,

nyugdíj utalvány,

csomag,

időgarantált küldemény,

értékküldemény,

hivatalos irat,

távirat,

vakok írása.

A Magyar Posta közleménye szerint az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.

Hogyan lehet megújítani a lejáró postai meghatalmazást?

A lejáró postai meghatalmazás megújítása személyesen és online is történhet:

online megújítás: ÉnPostám regisztráció és hitelesítés után pár kattintással elvégezhető. Az online megújítás után a meghatalmazásokat a Posta bevonása nélkül is lehet kezelni.

személyes megújítás: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.