Ketyeg az óra: százezreknek kell lecserélniük ezt a fontos okmányt az év végéig
Év végéig közel 2 millió dokumentum jár le. A Magyar Posta hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a határidőről.
Mintegy 2 millió postai meghatalmazás fog lejárni idén. A Magyar Posta tájékoztatója szerint a megújítás elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik.
Kiket figyelmeztet a Magyar Posta?
A Magyar Posta tájékoztatója szerint a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást kell megújítani – olvasható a Magyar Posta weboldalán.
Kiknek lehet jó a postai meghatalmazás?
A postai meghatalmazás olyan esetekben lehet jó, ha valaki nem tudja személyesen átvenni a személyes átadást igénylő könyvelt postai küldeményeit. A meghatalmazás segítségével a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket.
Mit lehet átvenni a postai meghatalmazással?
A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is:
- levél,
- utalvány,
- nyugdíj utalvány,
- csomag,
- időgarantált küldemény,
- értékküldemény,
- hivatalos irat,
- távirat,
- vakok írása.
A Magyar Posta közleménye szerint az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.
Hogyan lehet megújítani a lejáró postai meghatalmazást?
A lejáró postai meghatalmazás megújítása személyesen és online is történhet:
- online megújítás: ÉnPostám regisztráció és hitelesítés után pár kattintással elvégezhető. Az online megújítás után a meghatalmazásokat a Posta bevonása nélkül is lehet kezelni.
- személyes megújítás: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.
Nem érdemes sokat várni
A Magyar Posta arra kéri ügyfeleit, hogy a torlódások elkerülése és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást, és már most tegyék meg a szükséges lépéseket.