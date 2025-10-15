október 15., szerda

Nem árt sietni

1 órája

Ketyeg az óra: százezreknek kell lecserélniük ezt a fontos okmányt az év végéig

Év végéig közel 2 millió dokumentum jár le. A Magyar Posta hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a határidőről.

Bátori Attila

Mintegy 2 millió postai meghatalmazás fog lejárni idén. A Magyar Posta tájékoztatója szerint a megújítás elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik.

Magyar Posta egyik alkalmazottja postai meghatalmazás segítségével adja át a küldeményt
A Magyar Posta figyelmeztette ügyfeleit: több millió postai meghatalmazás jár le. Forrás: MW-Archívum

Kiket figyelmeztet a Magyar Posta?

A Magyar Posta tájékoztatója szerint a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást kell megújítani – olvasható a Magyar Posta weboldalán.

Kiknek lehet jó a postai meghatalmazás?

A postai meghatalmazás olyan esetekben lehet jó, ha valaki nem tudja személyesen átvenni a személyes átadást igénylő könyvelt postai küldeményeit. A meghatalmazás segítségével a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket. 

Mit lehet átvenni a postai meghatalmazással?

A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is:

  • levél,
  • utalvány,
  • nyugdíj utalvány,
  • csomag,
  • időgarantált küldemény,
  • értékküldemény,
  • hivatalos irat,
  • távirat,
  • vakok írása.

A Magyar Posta közleménye szerint az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.

Hogyan lehet megújítani a lejáró postai meghatalmazást?

A lejáró postai meghatalmazás megújítása személyesen és online is történhet:

  • online megújítás: ÉnPostám regisztráció és hitelesítés után pár kattintással elvégezhető. Az online megújítás után a meghatalmazásokat a Posta bevonása nélkül is lehet kezelni.
  • személyes megújítás: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.

Nem érdemes sokat várni

A Magyar Posta arra kéri ügyfeleit, hogy a torlódások elkerülése és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást, és már most tegyék meg a szükséges lépéseket.

 

 

