1 órája
Most jött: meghosszabbították a határidőt az okmánycserére!
Év végéig közel 2 millió dokumentum járt volna le. Határidőt hosszabbítottak, ezzel százezrek kaptak haladékot.
Csütörtökön megírtuk, év végén közel 2 millió dokumentum érvényessége fog lejárni. A határidőről újabb hivatalos tájékoztató került fel a Magyar Posta weboldalára.
Decemberben lejárt volna közel 2 millió dokumentum
Korábban arról számoltunk be, hogy a Magyar Posta hivatalos tájékoztatója szerint a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Mint írtuk, a határidő közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást érint. A Magyar Posta meghosszabbította a lejáró postai meghatalmazások megújításának határidejét, amiről hivatalos weboldalán tájékoztatta az ügyfeleket.
Miért hosszabbított határidőt a Magyar Posta?
A Magyar Posta oldalán megjelent tájékoztató szerint az ügyfelek gördülékeny és gyors kiszolgálása miatt döntöttek a határidő meghosszabbítása mellett.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Meddig hosszabbította meg a lejáró postai meghatalmazások megújításának határidejét a Magyar Posta?
A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna. A Magyar Posta legújabb közleménye szerint a megújítás határidejét fél évvel meghosszabbították. Az év végén lejáró postai meghatalmazásokat így egészen 2026. szeptember 30-ig van lehetőség megújítani.
Kiknek és mire jó a postai meghatalmazás?
A postai meghatalmazás azoknak lehet jó, akik a személyes átadást igénylő könyvelt postai küldeményeiket nem tudják személyesen átvenni. Postai meghatalmazással a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket. A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de korlátozódhat bizonyos küldeménytípusokra is.
Hogyan újítható meg a lejáró postai meghatalmazás?
A lejáró postai meghatalmazásokat továbbra is két módon lehet megújítani:
- Online: ebben az esetben szükség lesz egy ÉnPostám regisztrációra.
- Személyes úton: a Posta hivatalos oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.
Ne várjunk az utolsó pillanatig!
A Magyar Posta arra kéri ügyfeleit, hogy a torlódások elkerülése és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást, és már most tegyék meg a szükséges lépéseket.
Segítenek a háromgyerekes családnak, amelynek felrobbant az otthona