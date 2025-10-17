Most jött: meghosszabbították a határidőt az okmánycserére!

Csütörtökön megírtuk, év végén közel 2 millió dokumentum érvényessége fog lejárni. A határidőről újabb hivatalos tájékoztató került fel a Magyar Posta weboldalára.

A Magyar Posta határidőt hosszabbított: 2 millió dokumentum tovább révényes. Forrás: MW-archív

Decemberben lejárt volna közel 2 millió dokumentum

Korábban arról számoltunk be, hogy a Magyar Posta hivatalos tájékoztatója szerint a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Mint írtuk, a határidő közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást érint. A Magyar Posta meghosszabbította a lejáró postai meghatalmazások megújításának határidejét, amiről hivatalos weboldalán tájékoztatta az ügyfeleket.

Miért hosszabbított határidőt a Magyar Posta?

A Magyar Posta oldalán megjelent tájékoztató szerint az ügyfelek gördülékeny és gyors kiszolgálása miatt döntöttek a határidő meghosszabbítása mellett.

Meddig hosszabbította meg a lejáró postai meghatalmazások megújításának határidejét a Magyar Posta?

A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna. A Magyar Posta legújabb közleménye szerint a megújítás határidejét fél évvel meghosszabbították. Az év végén lejáró postai meghatalmazásokat így egészen 2026. szeptember 30-ig van lehetőség megújítani.

Kiknek és mire jó a postai meghatalmazás?

A postai meghatalmazás azoknak lehet jó, akik a személyes átadást igénylő könyvelt postai küldeményeiket nem tudják személyesen átvenni. Postai meghatalmazással a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket. A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de korlátozódhat bizonyos küldeménytípusokra is.

Hogyan újítható meg a lejáró postai meghatalmazás?

A lejáró postai meghatalmazásokat továbbra is két módon lehet megújítani:

Online: ebben az esetben szükség lesz egy ÉnPostám regisztrációra.

Személyes úton: a Posta hivatalos oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.