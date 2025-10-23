október 23., csütörtök

Ezt látni kell!

1 órája

Magyar Péter Ursula von der Leyen bábja: nézd, mi bukkant fel a Békemeneten!

Budapesten derült ki az igazság.

Beol.hu

A Nyugati felüljárónál készült fotók között igazi különlegesség tűnt fel: egy kartonból készült Magyar Pétert ábrázoló figura, akit Ursula von der Leyen zsinóron rángat. A látványos performansz a Békemenet résztvevőinek figyelmét sem kerülte el.

062A7340
A Békemeneten készült a fotó
Forrás: MTI

Élő közvetítésünket a Békemenetről itt olvashatják.

