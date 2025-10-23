Ezt látni kell!
1 órája
Magyar Péter Ursula von der Leyen bábja: nézd, mi bukkant fel a Békemeneten!
Budapesten derült ki az igazság.
A Nyugati felüljárónál készült fotók között igazi különlegesség tűnt fel: egy kartonból készült Magyar Pétert ábrázoló figura, akit Ursula von der Leyen zsinóron rángat. A látványos performansz a Békemenet résztvevőinek figyelmét sem kerülte el.
Élő közvetítésünket a Békemenetről itt olvashatják.
