A magyar mézet és a méhészkedést népszerűsítették – galériával

A hagyományok ápolásáról, a méhészet tradícióinak az átörökítői előtti tisztelgésről, az utánpótlás és a fiatalok érdeklődésének a felkeltéséről, a kor legmodernebb eszközeinek bemutatásáról, a szakmai kihívásokra való jó válaszok megtalálásáról is szólt a szombati nap. A magyar méz híresen jó, nem lehet eleget beszélni róla, s amikor elérkezik az október, az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület meghirdeti a mézes napot. Az idei volt a XIII. Viharsarki mézes nap. A mézes termékek mellett nagyon sok szakmai témában érkezett előadó. Meg is telt a rendezvény helyszínének csarnoka.

Közösségi élmény, kapcsolatépítés, szakmai inspiráció a viharsarki mézes napon. Fotó: A szerző felvétele

A magyar méz és az ágazat jövője is fókuszban

A mézes nap nyitányaként bemutatta a civil szervezet titkára, Jakóné Varga Erika az idei mézkirálynőket és udvarhölgyeiket, akik szombaton reggel az orosházi piacon mézes puszedlit kínálva hirdették a méhészek szakmai rendezvényét és természetesen az ágazatot.

Méhészeti eszközök, innovációk bemutatása. Fotó: A szerző felvétele

A mézes nap megnyitóján az orosházi diák mézkirálynő, Sára Anna Orsolya elmondta, az a feladata, hogy felhívja az emberek figyelmét a méz jótékony hatásaira, a méhek fontos munkájára és minél több fiatallal megkedveltesse a mézet, a méhészeti termékeket.

– Tudásomat a mai nap is gyarapítja. Mint méhész család tagja, folyamatosan részt veszek a munkákban és bővülnek az ismereteim. Az a tervem, hogy pár év múlva én is országos mézkirálynő jelölt legyek – fűzte hozzá. Fonyódról Orosházára látogatott Magyarország mézkirálynője, Pickelhaupt Anna is. Ő arról beszélt, 3. generációs méhész család tagja, édesapja méhészetében segédkezik. Büszke arra, hogy sok olyan rendezvényre eljut, ahol minden a mézről szól.

Mézkirálynők népszerűsítették a mézes napot reggeltől a piacon. Fotó: A szerző felvétele

– Kevés szó esik az eszközökről. Öröm számomra, hogy az orosházi rendezvény kivétel. Hiszem, hogy a jó méz előállítása már a jó eszközök megválasztásánál kezdődik – fogalmazott.

Königin, a házigazda kedvezményekkel készült

A szakmai mézes nap és a Königin nyílt nap mára Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseményévé vált. A megnyitón a vendéglátó Königin-Trade Kft. tulajdonosa, Varga János üdvözölte a méhészeket, akik megtöltötték a csarnokot. Gratulált mindazoknak, akik kitartanak a megpróbáltatások ellenére is és nem adják fel a méhészkedést. Beszélt törekvéseikről, arról, hogy az utóbbi időben a meglévő termékeiket miként tökéletesítették és folyamatosan fejlesztik. Ezek a találkozások pedig arra is jók, hogy munkájukról visszajelzéseket kapjanak.