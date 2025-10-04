Tegnap, 17:22
A magyar mézet és a méhészkedést népszerűsítették – galériával
Ismerjük jótékony hatását, de vajon elég jól? A magyar méz, a méhészek, az ágazat sokrétű megközelítéséről szólt a XIII. Viharsarki mézes nap, amit Orosházán rendeztek meg a Königin-Trade Kft. nyílt napjával együtt. Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesületének az a célja, hogy népszerűsítse a méhészek termékeit, a magyar mézet és szakmai segítséget is nyújtson aktuális problémáikra. Hívta, várta a civil szervezet a méhészeket a szombati programra.
A hagyományok ápolásáról, a méhészet tradícióinak az átörökítői előtti tisztelgésről, az utánpótlás és a fiatalok érdeklődésének a felkeltéséről, a kor legmodernebb eszközeinek bemutatásáról, a szakmai kihívásokra való jó válaszok megtalálásáról is szólt a szombati nap. A magyar méz híresen jó, nem lehet eleget beszélni róla, s amikor elérkezik az október, az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület meghirdeti a mézes napot. Az idei volt a XIII. Viharsarki mézes nap. A mézes termékek mellett nagyon sok szakmai témában érkezett előadó. Meg is telt a rendezvény helyszínének csarnoka.
A magyar méz és az ágazat jövője is fókuszban
A mézes nap nyitányaként bemutatta a civil szervezet titkára, Jakóné Varga Erika az idei mézkirálynőket és udvarhölgyeiket, akik szombaton reggel az orosházi piacon mézes puszedlit kínálva hirdették a méhészek szakmai rendezvényét és természetesen az ágazatot.
A mézes nap megnyitóján az orosházi diák mézkirálynő, Sára Anna Orsolya elmondta, az a feladata, hogy felhívja az emberek figyelmét a méz jótékony hatásaira, a méhek fontos munkájára és minél több fiatallal megkedveltesse a mézet, a méhészeti termékeket.
– Tudásomat a mai nap is gyarapítja. Mint méhész család tagja, folyamatosan részt veszek a munkákban és bővülnek az ismereteim. Az a tervem, hogy pár év múlva én is országos mézkirálynő jelölt legyek – fűzte hozzá. Fonyódról Orosházára látogatott Magyarország mézkirálynője, Pickelhaupt Anna is. Ő arról beszélt, 3. generációs méhész család tagja, édesapja méhészetében segédkezik. Büszke arra, hogy sok olyan rendezvényre eljut, ahol minden a mézről szól.
– Kevés szó esik az eszközökről. Öröm számomra, hogy az orosházi rendezvény kivétel. Hiszem, hogy a jó méz előállítása már a jó eszközök megválasztásánál kezdődik – fogalmazott.
Königin, a házigazda kedvezményekkel készült
A szakmai mézes nap és a Königin nyílt nap mára Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseményévé vált. A megnyitón a vendéglátó Königin-Trade Kft. tulajdonosa, Varga János üdvözölte a méhészeket, akik megtöltötték a csarnokot. Gratulált mindazoknak, akik kitartanak a megpróbáltatások ellenére is és nem adják fel a méhészkedést. Beszélt törekvéseikről, arról, hogy az utóbbi időben a meglévő termékeiket miként tökéletesítették és folyamatosan fejlesztik. Ezek a találkozások pedig arra is jók, hogy munkájukról visszajelzéseket kapjanak.
Beszámolt arról, hogy termékeik négy újabb országban megjelentek, Ausztráliában saját Königin méhészbolt működik. Arra buzdította a méhészeket, fejlesszék, gépesítsék méhészeteiket, hogy rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű terméket állíthassanak elő. Ehhez a mézes napon a Königin különböző termékcsoportokra jelentős kedvezményeket kínált.
A méhésze ereje a közösségben megsokszorozódik
Rajki József, az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület elnöke emlékeztetett, egyesületük 1913 óta, tehát 112 éve összefogja és szakmailag segíti a város és a környék méhészeit. Alakuláskor 54 méhész jelent meg, érezték, majd megtapasztalták, hogy a közösségnek ereje van. 1927-től 400 körül mozgott a létszám. 1938-ban Magyarországon Orosházán elsőként felavatták a méhész kultúrházat.
– Mi, a hálás utókor ápoljuk a hagyományokat és tisztelgünk elődeink előtt. Egyesületünk kiemelt feladatának tekinti a mézfogyasztás népszerűsítését. 2024-ben több száz iskolásnak, óvodásnak kínáltuk a különböző mézeket az OMME mézes reggeli programjával. sajnos sokan befejezték a méhészkedést. Ám a nehéz helyzetre való tekintettel is ki kell tartanunk! A szakmai előadások ehhez kívánnak segítséget nyújtani – konferálta fel ezzel az előadókat az elnök.
- Dr. Hegedűs Dénes a méhpusztulás okairól tartott tájékoztatót.
- Zimmer Zoltán Túlélési stratégia címmel tartott előadást.
- Juhász Zsolt a Csersav és a probiotikum a méhek takarmányozásában című témával érkezett.
- Hraskó Jenő „Múlt vagy jövő?” című előadását is meghallgathatták.
