Honvéd kadétok a sírokat, azok környezetét tették rendbe

A Magyar Honvédség évente három alkalommal szervez országos hadisír-karbantartási programot: a halottak napját megelőző hetekben is. A mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnázium Iskola honvéd kadét tanulói (9-11. évfolyam) a mezőkovácsházi régi temetőben az első és a második világháborúban elesett honvédek sírját és a sírok környezetét tették rendbe. Takarítottak, gazoltak, kiszabadították a növényzettel benőtt sírokat. Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ intézményvezetője, helytörténész osztotta meg az itt eltemetett honvédek történetét a kadétokkal – számolt be az iskola közösségi oldalán Magyar István tanár.

A temetőben méltó módon tisztelegtek a hősök emléke előtt. Fotó: Facebook