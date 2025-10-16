Magyar Falu Program
1 órája
Lesz miből fejleszteniük ezeknek a kistelepüléseknek
Összesen közel 50 millió forint érkezik a Békés vármegyei térség öt kistelepülésére.
Öt Békés vármegyei kistelepülés összesen 50 millió forintot nyert el a Magyar Falu Programban. Forrás: Shutterstock
A hírt Dankó Béla országgyűlési képviselő jelentette be Facebook-oldalán. Mint közölte, a Magyar Falu Program keretében
- Bucsa Község Önkormányzata kommunális eszközök beszerzésére 5 987 382 forintot,
- Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére 2 546 350 forintot,
- Csárdaszállás Községi Önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére 6 261 100 forintot,
- Hunya Község Önkormányzata tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzésére 16 962 048 forintot,
- Örménykút Község Önkormányzata tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzésére 17 500 000 forintot
nyert el.
