Magyar Falu Program

3 órája

Lesz miből fejleszteniük ezeknek a kistelepüléseknek

Összesen közel 50 millió forint érkezik a Békés vármegyei térség öt kistelepülésére.

Vincze Attila
Lesz miből fejleszteniük ezeknek a kistelepüléseknek

Öt Békés vármegyei kistelepülés összesen 50 millió forintot nyert el a Magyar Falu Programban. Forrás: Shutterstock

A hírt Dankó Béla országgyűlési képviselő jelentette be Facebook-oldalán. Mint közölte, a Magyar Falu Program keretében

  • Bucsa Község Önkormányzata kommunális eszközök beszerzésére 5 987 382 forintot,
  • Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére 2 546 350 forintot,
  • Csárdaszállás Községi Önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére 6 261 100 forintot,
  • Hunya Község Önkormányzata tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzésére 16 962 048 forintot,
  • Örménykút Község Önkormányzata tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzésére 17 500 000 forintot

nyert el.

 

 

