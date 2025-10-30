A szomszédban már berobbant a madárinfluenza

Korábban írtunk róla, hogy a rettegett kór elleni intézkedés jegyében szigorú intézkedéseket rendeltek el több vármegyében, így Békésben is. A madárinfluenza betegség ráadásul nem csak a baromfit tartó gazdaságokban fenyeget. A madárinfluenza megelőzése érdekében számos preventív intézkedést hajtottak végre az elmúlt időszakban megyénkben is.

A madárinfluenza ismét felbukkant hazánkban – a hatóságok megkezdték a fertőzött állomány felszámolását és a járványügyi intézkedéseket. Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

Újra megjelent a madárinfluenza Magyarországon – most a Jászságban ütötte fel a fejét

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa tartó gazdaságban. Elkezdődött az állomány felszámolása, járványügyi nyomozás folyamatban van. Erről adott hírt a Nébih. A hivatal a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi fegyelmet kér minden érintettől - írta a szoljon.hu, cikkükből az is kiderül melyik települést érinti az intézkedés.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A madárinfluenza megfékezésének alapja a megelőzés

A baromfitartóknak elsősorban a zárt tartásra és a telephelyre való bejutás szigorú ellenőrzésére kell figyelniük, hogy vadmadarak vagy fertőzött járművek ne juttassák be a vírust az állományba.

Fontos a kéz- és lábhigiénia, az eszközök fertőtlenítése, valamint az, hogy idegeneket, más gazdaságokból származó járműveket, állatokat ne engedjenek be a telepre.

A takarmányt és az ivóvizet védeni kell a vadmadaraktól, az elhullott állatokat pedig azonnal el kell távolítani, és jelenteni kell a hatóságoknak bármilyen gyanús elhullást vagy tünetet.

A háztáji tartóknak is érdemes zártan etetni és itatni a baromfit, illetve elkerülni, hogy azok tóban vagy természetes vízforrásban fürödjenek.

További részletek a Szoljon.hu cikkében!