A szomszédban már berobbant a madárinfluenza
Csak fegyelmezett megelőzéssel előzhető meg a járvány továbbterjedése. A madárinfluenza ismét felütötte a fejét Magyarországon.
Korábban írtunk róla, hogy a rettegett kór elleni intézkedés jegyében szigorú intézkedéseket rendeltek el több vármegyében, így Békésben is. A madárinfluenza betegség ráadásul nem csak a baromfit tartó gazdaságokban fenyeget. A madárinfluenza megelőzése érdekében számos preventív intézkedést hajtottak végre az elmúlt időszakban megyénkben is.
Újra megjelent a madárinfluenza Magyarországon – most a Jászságban ütötte fel a fejét
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa tartó gazdaságban. Elkezdődött az állomány felszámolása, járványügyi nyomozás folyamatban van. Erről adott hírt a Nébih. A hivatal a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi fegyelmet kér minden érintettől - írta a szoljon.hu, cikkükből az is kiderül melyik települést érinti az intézkedés.
A madárinfluenza megfékezésének alapja a megelőzés
- A baromfitartóknak elsősorban a zárt tartásra és a telephelyre való bejutás szigorú ellenőrzésére kell figyelniük, hogy vadmadarak vagy fertőzött járművek ne juttassák be a vírust az állományba.
- Fontos a kéz- és lábhigiénia, az eszközök fertőtlenítése, valamint az, hogy idegeneket, más gazdaságokból származó járműveket, állatokat ne engedjenek be a telepre.
- A takarmányt és az ivóvizet védeni kell a vadmadaraktól, az elhullott állatokat pedig azonnal el kell távolítani, és jelenteni kell a hatóságoknak bármilyen gyanús elhullást vagy tünetet.
- A háztáji tartóknak is érdemes zártan etetni és itatni a baromfit, illetve elkerülni, hogy azok tóban vagy természetes vízforrásban fürödjenek.
