Eljött a teljes pályazár ideje: ezzel számoljunk, ha útra kelünk!

Az M5-ös autópálya teljes forgalmát mindkét irányból időszakosan, rendőri irányítás mellett megállítják a hídgerendák és a portálszerkezetek beemelésének idejére. Az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópálya mindkét oldalán Kecskemét térségében október 14-től várhatóan október 19-ig hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek.

Az M5-ös autópálya használói időszakos korlátozásokra számíthatnak. Illusztráció: Shutterstock

M5-ös autópálya: időszakos pályazár lesz

Október 14-e és október 17-e között, azaz keddtől péntekig az M5-M44 csomópont építése miatt az M5-ös autópályán várhatóan 18 órától hajnali 3 óráig időszakosan teljes pályazár lép életbe, amely a portálszerkezetek beemelésének idejéig tart. Napközben a főpályán irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére.

Sávzárással járó munkálatok is lesznek

Október 14-e és 16-a között, Szeged felől Budapest irányába tartó szakaszon folyik a munkavégzés, míg október 17-én Budapest felől Szeged irányába tartó szakaszon folynak sávzárással járó munkálatok. A munkavégzés során az érintett helyszínek környezetében a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot is lezárják mobil terelés biztosítása mellett, és csak az előző sávon haladhat a forgalom, a portálszerkezet beemelésének ideje alatt teljes pályazár lesz érvényben.

Időszakosan megállítják a forgalmat

Október 16-án és 17-én az autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét-Észak csomópontban felhajtó forgalmat időszakosan megállítják. A tengelysúlymérő állomás október 16-a 20 óra és október 18-a 8 óra között nem üzemel.

Beemelik a hídgerendákat

Október 14-e és október 19-e között az M5-ös autópályán várhatón 18:00 órától reggel 6 óráig időszakosan rendőri irányítás mellett teljes pályazár lép életbe, amely a hídgerendák beemelésének idejéig tart. Napközben a főpályán irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére. Időszakosan teljes pályazár lesz érvényben a hídgerendák beemelésének idejére, azontúl két forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére.