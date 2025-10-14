október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Eljött a teljes pályazár ideje: ezzel számoljunk, ha útra kelünk!

Címkék#pályazár#M5-ös#közlekedés#M44#teljes útlezárás#forgalomkorlátozás#autópálya

A Békés vármegyei autósokat is érzékenyen érintő változások léptek életbe keddtől. Mutatjuk, mire készüljön az, aki az M5-ös autópálya felé tart.

Papp Gábor

Az M5-ös autópálya teljes forgalmát mindkét irányból időszakosan, rendőri irányítás mellett megállítják a hídgerendák és a portálszerkezetek beemelésének idejére. Az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópálya mindkét oldalán Kecskemét térségében október 14-től várhatóan október 19-ig hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek.

M5-ös autópálya: teljes pályazárra kell készülni
Az M5-ös autópálya használói időszakos korlátozásokra számíthatnak. Illusztráció: Shutterstock

M5-ös autópálya: időszakos pályazár lesz

Október 14-e és október 17-e között, azaz keddtől péntekig az M5-M44 csomópont építése miatt az M5-ös autópályán várhatóan 18 órától hajnali 3 óráig időszakosan teljes pályazár lép életbe, amely a portálszerkezetek beemelésének idejéig tart. Napközben a főpályán irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére.

Sávzárással járó munkálatok is lesznek

Október 14-e és 16-a között, Szeged felől Budapest irányába tartó szakaszon folyik a munkavégzés, míg október 17-én Budapest felől Szeged irányába tartó szakaszon folynak sávzárással járó munkálatok. A munkavégzés során az érintett helyszínek környezetében a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot is lezárják mobil terelés biztosítása mellett, és csak az előző sávon haladhat a forgalom, a portálszerkezet beemelésének ideje alatt teljes pályazár lesz érvényben.

Időszakosan megállítják a forgalmat

Október 16-án és 17-én az autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét-Észak csomópontban felhajtó forgalmat időszakosan megállítják. A tengelysúlymérő állomás október 16-a 20 óra és október 18-a 8 óra között nem üzemel.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Beemelik a hídgerendákat

Október 14-e és október 19-e között az M5-ös autópályán várhatón 18:00 órától reggel 6 óráig időszakosan rendőri irányítás mellett teljes pályazár lép életbe, amely a hídgerendák beemelésének idejéig tart. Napközben a főpályán irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére. Időszakosan teljes pályazár lesz érvényben a hídgerendák beemelésének idejére, azontúl két forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére.

Építési munkálatok

  • Típusa: Hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatok
  • Helye: az M5-ös autópálya mindkét oldalán Kecskemét térségében a 71-es és 77-es km szelvények között
  • Munkálat várható kezdése: október 14.
  • Munkálat várható befejezése: október 19.
  • Sebességkorlátozás: 60 km/h

A munkálatok várhatóan október 19-én befejeződnek. Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani.

Az M5 autópályán változtatható jelzésképű táblákon (VJT) jelzik a munkavégzést, előre tájékoztatva a közlekedőket. Az aktuális forgalomkorlátozásokról és terelésekről folyamatos tájékoztatást nyújt az Útinform a www.utinform.hu weboldalon, az AKA Zrt. a www.aka.hu honlapon, az üzemeltető A-WAY Zrt.

Az AKA Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozásoknak megfelelően közlekedjenek az M5-ös autópályán és vigyázzanak a terelésben dolgozókra!

Az M44-es zárószakaszát áprilisban adták át

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu