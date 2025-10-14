1 órája
Eljött a teljes pályazár ideje: ezzel számoljunk, ha útra kelünk!
A Békés vármegyei autósokat is érzékenyen érintő változások léptek életbe keddtől. Mutatjuk, mire készüljön az, aki az M5-ös autópálya felé tart.
Az M5-ös autópálya teljes forgalmát mindkét irányból időszakosan, rendőri irányítás mellett megállítják a hídgerendák és a portálszerkezetek beemelésének idejére. Az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópálya mindkét oldalán Kecskemét térségében október 14-től várhatóan október 19-ig hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek.
M5-ös autópálya: időszakos pályazár lesz
Október 14-e és október 17-e között, azaz keddtől péntekig az M5-M44 csomópont építése miatt az M5-ös autópályán várhatóan 18 órától hajnali 3 óráig időszakosan teljes pályazár lép életbe, amely a portálszerkezetek beemelésének idejéig tart. Napközben a főpályán irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére.
Sávzárással járó munkálatok is lesznek
Október 14-e és 16-a között, Szeged felől Budapest irányába tartó szakaszon folyik a munkavégzés, míg október 17-én Budapest felől Szeged irányába tartó szakaszon folynak sávzárással járó munkálatok. A munkavégzés során az érintett helyszínek környezetében a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot is lezárják mobil terelés biztosítása mellett, és csak az előző sávon haladhat a forgalom, a portálszerkezet beemelésének ideje alatt teljes pályazár lesz érvényben.
Időszakosan megállítják a forgalmat
Október 16-án és 17-én az autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét-Észak csomópontban felhajtó forgalmat időszakosan megállítják. A tengelysúlymérő állomás október 16-a 20 óra és október 18-a 8 óra között nem üzemel.
Beemelik a hídgerendákat
Október 14-e és október 19-e között az M5-ös autópályán várhatón 18:00 órától reggel 6 óráig időszakosan rendőri irányítás mellett teljes pályazár lép életbe, amely a hídgerendák beemelésének idejéig tart. Napközben a főpályán irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére. Időszakosan teljes pályazár lesz érvényben a hídgerendák beemelésének idejére, azontúl két forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére.
Építési munkálatok
- Típusa: Hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatok
- Helye: az M5-ös autópálya mindkét oldalán Kecskemét térségében a 71-es és 77-es km szelvények között
- Munkálat várható kezdése: október 14.
- Munkálat várható befejezése: október 19.
- Sebességkorlátozás: 60 km/h
A munkálatok várhatóan október 19-én befejeződnek. Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani.
Az M5 autópályán változtatható jelzésképű táblákon (VJT) jelzik a munkavégzést, előre tájékoztatva a közlekedőket. Az aktuális forgalomkorlátozásokról és terelésekről folyamatos tájékoztatást nyújt az Útinform a www.utinform.hu weboldalon, az AKA Zrt. a www.aka.hu honlapon, az üzemeltető A-WAY Zrt.
Az AKA Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozásoknak megfelelően közlekedjenek az M5-ös autópályán és vigyázzanak a terelésben dolgozókra!
Az M44-es zárószakaszát áprilisban adták át
