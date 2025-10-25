Száz jókívánság indult útnak Békéscsabán – nálunk a lidércfény is más - videóval, galériával

Már hagyománynak számít, hogy október és november fordulójához közeledve a békéscsabai Fényesi Tanyák Lovas Barátai útra kelnek különleges Lidércfény nevű programjuk keretében, hogy jókedvet csempésszenek, ahogy fogalmaztak, „mosolyt igézzenek” az évszakkal együtt járó, egyre szürkébbé váló mindennapokba Békéscsabán.

A Fényesi Tanyák Lovas Barátai száz jókívánságos is célba juttattak. Fotó: Dinya Magdolna

A lovas barátok ismét sok szép percet szereztek

A Nógrádi Csilla ötletgazda vezette 9 gyermekből, hat felnőttből és két lóból, Tardisból és Sonadorból álló csapat tagjai szombaton kora délután gyalogosan vágtak neki az újabb kalandnak, a szokások szerint jelmezt öltve magukra. Csilla és lova, Tardis pillangónak öltözött, volt, aki pizsamát vett magára, és ezzel egy alvajárót jelenített meg, de a menetben volt Mignon, airsoftos és több jó lidérc is felbukkant.

100 jókívánság ért célba

Az Ormay soron található Nógrádi tanyától a csapat előbb a közeli házakhoz, kertekhez látogatott el a nagyon szép és kellemes őszi időben, illetve a Lencsési lakótelepre is bementek egészen a Körgátig. Évek óta szokás, hogy ilyenkor egy „életízesítővel”, cukorkával lepik meg az embereket, ez azonban most bővült, Nógrádi Csilla 100 jókívánságot is nyomtatott, amelyet a gyerekek adtak át a járókelőknek, a kertekben, házakban tartózkodóknak.