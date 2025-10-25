október 25., szombat

Emberség

50 perce

Száz jókívánság indult útnak Békéscsabán – nálunk a lidércfény is más - videóval, galériával

Címkék#lidércfény#Fényesi Tanyák Lovas Barát#hagyomány#jókedv#program

Száz jókívánság, de talán valami annál is sokkal több indult útnak és talált gazdára szombaton Békéscsabán. A Fényesi Tanyák Lovas Barátai ismét elűzték a rossz szellemeket és valódi jókívánságokat adtak át az embereknek.

Papp Gábor

Már hagyománynak számít, hogy október és november fordulójához közeledve a békéscsabai Fényesi Tanyák Lovas Barátai útra kelnek különleges Lidércfény nevű programjuk keretében, hogy jókedvet csempésszenek, ahogy fogalmaztak, „mosolyt igézzenek” az évszakkal együtt járó, egyre szürkébbé váló mindennapokba Békéscsabán.

Lovas barátok érkeztek 100 jókívánsággal
A Fényesi Tanyák Lovas Barátai száz jókívánságos is célba juttattak. Fotó: Dinya Magdolna

A lovas barátok ismét sok szép percet szereztek

A Nógrádi Csilla ötletgazda vezette 9 gyermekből, hat felnőttből és két lóból, Tardisból és Sonadorból álló csapat tagjai szombaton kora délután gyalogosan vágtak neki az újabb kalandnak, a szokások szerint jelmezt öltve magukra. Csilla és lova, Tardis pillangónak öltözött, volt, aki pizsamát vett magára, és ezzel egy alvajárót jelenített meg, de a menetben volt Mignon, airsoftos és több jó lidérc is felbukkant. 

100 jókívánság ért célba

Az Ormay soron található Nógrádi tanyától a csapat előbb a közeli házakhoz, kertekhez látogatott el a nagyon szép és kellemes őszi időben, illetve a Lencsési lakótelepre is bementek egészen a Körgátig. Évek óta szokás, hogy ilyenkor egy „életízesítővel”, cukorkával lepik meg az embereket, ez azonban most bővült, Nógrádi Csilla 100 jókívánságot is nyomtatott, amelyet a gyerekek adtak át a járókelőknek, a kertekben, házakban tartózkodóknak. 

A Fényesi Tanyák Lovas Barátai ismét elűzték a rossz szellemeket

Fotók: Dinya Magdolna

– A legtöbbeket egy kicsit nógatni kellett, hogy olvassák el az üzenetet. Azután viszont elképesztő volt látni a felderülő arcokat, a csillogó szemeket, a mosolyokat, és hallani, hogy nekik most éppen erre, néhány kedves mondatra, vagy éppen a kis papíron szereplő mondatra volt szükségük – mesélte Csilla.

Fotó: Dinya Magdolna

