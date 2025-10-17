Betörtek, és még a tyúkokat sem kímélték – elfogták a vármegyei bűnöződuót

A Békési Rendőrkapitányság járőrei csütörtök reggel elfogtak és előállítottak egy 37 éves mezőberényi férfit, akit garázdaság bűncselekmény miatt köröztek.

Két férfi követte el a lopásokat. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Kihallgatásakor beismerte, hogy társával a napokban betört egy mezőberényi ház melléképületébe, és rézkábeleket, szerszámokat vittek el onnan, illetve szintén ketten szeptember végén a gyanú szerint szárnyasokat loptak egy mezőberényi házból. A férfi és társa ellen így lopás vétség miatt is büntetőeljárás indult, a rendőrök a lopott dolgok egy részét lefoglalták tőlük.