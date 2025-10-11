Összefutottunk a lomizókkal és a kukásokkal, megnéztük, hogy lomtalanít Békéscsaba – galériával

Most szombaton zajlott 2025 őszén az első kör, jellemzően a békési vármegyeszékhely külső városrészeiben – ezek közé tartozott Jamina, Gerla és Mezőmegyer is – szabadulhattak meg a felesleges holmiktól a békéscsabaiak. Jövő szombaton, október 18-án folytatódik a lomtalanítás Békéscsabán, akkor a belvárosban, az I., a II., a III., a IV. és a VI. kerületben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben, a Kastélyszőlőkben lehet kitenni a kacatokat.

Megnéztük, hogy milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán, miként zajlott az első kör szombaton Jamina egyes utcáiban. Fotó: Licska Balázs

A lomtalanítás szabályaira külön felhívta a figyelmet a Tappe Kft.

A lomtalanítás szabályaira külön felhívták a figyelmet a szemétszállító cégnél, a Tappe Kft.-nél. Az akció során ugyanis

ki lehet rakni bútokat szétszerelt, mozgatható állapotban; fából készült tárgyakat; zsákban vagy dobozban ágyneműt, ruhaneműt; matracot, szőnyeget; nem elektromos játékokat;

nem lehet kirakni ugyanakkor kommunális hulladékot; üveget; sárga kukába való papírt, műanyagot és fémet; építési törmeléket; építési-bontási hulladékot; elektromos háztartási eszközöket; gumiabroncsokat; veszélyes hulladékokat.

Az is fontos, hogy a lomok mérete nem lehet több 100x100x80 centiméternél, ugyanis a cég munkatársai azokat kézi erővel emelik be a kukásautókba.

Megjelentek a lomizók, utánfutós autókkal, furgonokkal

Külön kiemelték azt is: a kihelyezett lom a MOHU tulajdona, és akár a rendőrök is intézkedhetnek azokkal szemben, akik azokból bármit is elvisznek. Ez azonban nem szegte a lomizók kedvét. Ők is készültek az akcióra. Immár pénteken, a nappali órákban is lehetett találkozni utánfutós autókkal és furgonokkal, amelyek lassan közlekedtek, a sofőrök szemügyre vették a kitett dolgokat. Azok, akik csak sötétedés után próbáltak szerencsét és kerestek értéket, pórul jártak.

A kukásautók sok mindent elnyeltek, de azt, amit nem vihettek el, hátrahagyták a szemétszállító cég munkatársai. Fotó: Licska Balázs

Megnéztük, milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán, azon belül Jamina egyes utcáiban

Jamina egyes utcáiban mi is megnéztük, hogy miket helyeztek ki a békéscsabaiak. Összességében megállapítható, hogy voltak, akik ügyeltek a lomtalanítás szabályainak betartására, voltak azonban, akik fittyet hánytak azokra, mindent kitettek, amit otthon felesleges holmiként tartottak számon.