Felesleges holmi

1 órája

Összefutottunk a lomizókkal és a kukásokkal, megnéztük, hogy lomtalanít Békéscsaba – galériával

Címkék#felesleges#holmiktól#hulladékszállítás#lomtalanítás

Továbbra is vannak, akik ügyelnek a lomtalanítás szabályainak betartására, vannak azonban, akiket csak az foglalkozhat, hogy egyszerűen megszabadulhassanak a felesleges holmiktól. Véget ért a 2025 őszi akció első köre, megnéztük, hogy Jamina egyes részein milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán. A lomizókkal péntek este, a kukásokkal szombat reggel futottunk össze.

Licska Balázs

Most szombaton zajlott 2025 őszén az első kör, jellemzően a békési vármegyeszékhely külső városrészeiben – ezek közé tartozott Jamina, Gerla és Mezőmegyer is – szabadulhattak meg a felesleges holmiktól a békéscsabaiak. Jövő szombaton, október 18-án folytatódik a lomtalanítás Békéscsabán, akkor a belvárosban, az I., a II., a III., a IV. és a VI. kerületben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben, a Kastélyszőlőkben lehet kitenni a kacatokat.

Zajlik a lomtalanítás Békéscsabán
Megnéztük, hogy milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán, miként zajlott az első kör szombaton Jamina egyes utcáiban. Fotó: Licska Balázs

A lomtalanítás szabályaira külön felhívta a figyelmet a Tappe Kft.

A lomtalanítás szabályaira külön felhívták a figyelmet a szemétszállító cégnél, a Tappe Kft.-nél. Az akció során ugyanis

  • ki lehet rakni bútokat szétszerelt, mozgatható állapotban; fából készült tárgyakat; zsákban vagy dobozban ágyneműt, ruhaneműt; matracot, szőnyeget; nem elektromos játékokat;
  • nem lehet kirakni ugyanakkor kommunális hulladékot; üveget; sárga kukába való papírt, műanyagot és fémet; építési törmeléket; építési-bontási hulladékot; elektromos háztartási eszközöket; gumiabroncsokat; veszélyes hulladékokat.

Az is fontos, hogy a lomok mérete nem lehet több 100x100x80 centiméternél, ugyanis a cég munkatársai azokat kézi erővel emelik be a kukásautókba.

Megjelentek a lomizók, utánfutós autókkal, furgonokkal

Külön kiemelték azt is: a kihelyezett lom a MOHU tulajdona, és akár a rendőrök is intézkedhetnek azokkal szemben, akik azokból bármit is elvisznek. Ez azonban nem szegte a lomizók kedvét. Ők is készültek az akcióra. Immár pénteken, a nappali órákban is lehetett találkozni utánfutós autókkal és furgonokkal, amelyek lassan közlekedtek, a sofőrök szemügyre vették a kitett dolgokat. Azok, akik csak sötétedés után próbáltak szerencsét és kerestek értéket, pórul jártak. 

Lomtalanítás Békéscsabán: megszabadultak a kacatoktól a lakók
A kukásautók sok mindent elnyeltek, de azt, amit nem vihettek el, hátrahagyták a szemétszállító cég munkatársai. Fotó: Licska Balázs

Megnéztük, milyen volt a lomtalanítás Békéscsabán, azon belül Jamina egyes utcáiban

Jamina egyes utcáiban mi is megnéztük, hogy miket helyeztek ki a békéscsabaiak. Összességében megállapítható, hogy voltak, akik ügyeltek a lomtalanítás szabályainak betartására, voltak azonban, akik fittyet hánytak azokra, mindent kitettek, amit otthon felesleges holmiként tartottak számon.

Szőnyegek, matracok, ruhaneműk voltak a slágerek 

Akár több lakást is be lehetett volna rendezni azokból a tárgyakból, amelyek kikerültek a házak elé. Lehetett találkozni ugyanis megannyi fotellel, székkel, heverővel, matraccal és szőnyeggel. Persze ezek olyan állapotban voltak, hogy nem véletlenül tették ki őket lomtalanításkor. Emellett sok-sok zsákot lehetett látni, amelyek vélhetően ruhaneműkkel voltak tele. Érdekességek is voltak, ezek közé tartozott egy bőrönd vagy egy iskolatáska. Csillárok és lámpabúrák is akadtak különlegességként – természetesen üveget is tartalmaztak –, itt kérdés, hogy ezeket ki lehetett-e tenni.

Megszabadultak a kacatoktól Békéscsabán

Fotók: Licska Balázs

A többség rendezetten tette ki a felesleges holmikat 

A többség rendezetten tette ki a kacatokat. Volt olyan hely, több kartondobozban tettek ki mindent, így igyekeztek elkerülni, hogy az olykor feltámadó szél elvigye a lomokat, vagy megelőzzék azt, hogy a nézelődők megjelenése után szanaszét legyen minden az utcában. Volt azonban olyan terület, ahol összevissza volt minden dobálva – nem tudni, hogy a háziak nem foglalkoztak a szabályokkal, vagy a lomizók nem tetek rendet a kutakodás után.

Hiába tilos, csak kitették a gumiabroncsot és a törött mosdókagylót, csempét

Többször felhívták a figyelmet arra, hogy nem lehet kitenni gumiabroncsokat. Ez azonban nem szegte egyesek kedvét, bátran kitették azokat. Ők vélhetően bosszankodtak szombaton, hogy vissza kell vinniük őket, mivel a kukások nem szállították el. Hasonló sorsra jutottak a kábelek is. Építési törmeléket, építési-bontási hulladékot sem szabad kihelyezni. Volt azonban olyan ház, amely előtt törött mosdókagyló és pár négyzetméternyi, vélhetően megmaradt csempe díszelgett.

A kukásautók sok mindent elnyeltek

A kukásautók sok mindent elnyeltek Jaminában. Voltak olyan, 100x100x80 centiméternél is nagyobb bútordarabok, amelyeket elvileg nem vittek volna el, de a szemétszállító cég munkatársai elég erősek voltak, és betették a kukásautóba. Összességében azt lehet mondani, hogy kevés lom maradt az utcákon az akció után, hogy – bár vannak és vélhetően lesznek is renitensek – egyre tudatosabbak a békéscsabaiak. Nem véletlen, hogy nő a hulladékgyűjtő udvar kihasználtsága is.

 

 

