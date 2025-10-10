Ne feledkezzen meg erről, most tegye ki a megunt holmikat

Ahogy az megszokott, 2025 őszén is két ütemben érkezik a lomtalanítás Békéscsabán:

október 11-én Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakaszán, a Szója és a Meteor utcában,

október 18-án a belvárosban, az I., a II., a III., a IV. és a VI. kerületben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben és a Kastélyszőlőkben.

2025 őszén is jön a szokásos lomtalanítás Békéscsabán, összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, a lomtalanítás szabályait. Illusztráció: MW

Jön a lomtalanítás Békéscsabán, ezt kérte a Tappe Kft. a csabaiaktól

A szemétszállító cégnél, a Tappe Kft.-nél ismertették, hogy az akció során azokat a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat viszik el, amelyek méretükből adódóan nem férnek bele a kukákba. Azt kérték ugyanakkor a békéscsabaiaktól, hogy csak legfeljebb 100x100x80 centiméteres lomokat tegyenek ki, azaz akkorákat, amekkorákat a szemétszállítók kézi erővel meg tudnak emelni és be tudnak tenni a kukásautóba.

Mik a lomtalanítás szabályai 2025 őszén?

A lomtalanítás szabályaira is kitértek, vagyis arra, hogy mit szabad és mit nem szabad kitenni, mit visznek el és mit nem visznek el. Az akció során

ki lehet rakni bútokat szétszerelt, mozgatható állapotban; fából készült tárgyakat; zsákban vagy dobozban ágyneműt, ruhaneműt; matracot, szőnyeget; nem elektromos játékokat;

nem lehet kirakni ugyanakkor kommunális hulladékot; üveget; sárga kukába való papírt, műanyagot és fémet; építési törmeléket; építési-bontási hulladékot; elektromos háztartási eszközöket; gumiabroncsokat; veszélyes hulladékokat.

Amit nem lehet kitenni, nem is viszik el

Hangsúlyozták: azokat a szemeteket, amelyeket nem lehet kirakni, nem is viszik el, és azok illegálisan kihelyezett hulladéknak minősülnek. Aki ennek ellenére ilyen szemetet tesz ki, akár hatósági eljárásra is számíthat. Egyes hulladéktípusok, mint az elektromos háztartási eszközök, a gumiabroncsok vagy az építési törmelékek egyébként leadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban. Békéscsabán, a Kétegyházi útról nyíló Bohn Mihály utcában is üzemeltetnek hulladékudvart.