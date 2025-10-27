A fák lombjai között és a Kner család nyomában is jártak

Fáradhatatlanok a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületének a tagjai. Napsütéses időben, az indián nyár tartogatott számukra sok élményt a természetben, a lombkora sétány és a helyi múzeumok várták őket. Kirándulásuk célállomása Gyomaendrőd volt a lombkorona sétány, hogy megismerkedjenek a város építészeti és természeti nevezetességeivel.

Gyomaendrőd volt az úti cél, a lombkorona sétányt is megnézték az orosháziak. Fotó: BMH

– Erre ösztönzést adott tagtársunk, Szilasi H. Tibor, ősszel megjelent könyve Orosháza nyomdászatáról, de ez a kedves kis békési város még sok más értékkel is büszkélkedhet – indokolta választásukat a civil közösség elnöke, Makuláné Gulicska Valéria.

A helyi értéktár kincseivel ismerkedve, az Aranka Játékbaba Múzeumban kezdték a programot. A Babaország majd ezer különböző méretű játékbabái lenyűgözték a látogatókat. Gyűjtőjük, korábbi tulajdonosuk adományozta gyűjteményét a városnak, így a képtárhoz épített múzeum igényes helyszínt ad a babáknak. A tervezésnél gondoltak Gyomaendrőd híres szülöttére is, mert egy nagy termet Kállai Ferenc színművész emlékének szenteltek.

Babaországban is jártak. Fotó: BMH

Séta a lombkorona sétányon

Látták íróasztalát, rengeteg kitüntetését, fotókat kiemelkedő szerepeiről, ruhákat, plakátokat. A képtárban, majd a nyomdaipari múzeumban is látogatást tettek az orosháziak. Megismerték a Kner család történetét, életük tragédiáit, hazai és külföldi sikereik okait. A sok szép kiadvány között felfedezték az orosházi születésű költő, író, Jászai-Horváth Elemér egyik kötetét is.

Majd a ligetben (ahol gyógyfürdő és kemping, lombkorona sétány és kilátó várja a turistákat) tettek egy sétát. Ragyogó napsütésben ismerkedtek a térség élővilágával, és élvezték a szép kilátást a magasból.