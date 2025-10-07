Egészséges jövő: a gyulai elsősök idén is részt vesznek a lisztérzékenység-szűrésen - galériával

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a helyi román általános iskolában tartott tájékoztatón elmondta, a gyulai városvezetés elkötelezett az egészségmegőrzés ügyében, amelynek egyik leghatékonyabb eszközét a szűrővizsgálatok, így a lisztérzékenység-szűrés jelenti. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat mindig partnere volt a szűrővizsgálatok szervezőinek, így például a Vöröskeresztnek, illetve a kórháznak, de vannak olyan szűrővizsgálatok, amelyeket az önkormányzat finanszíroz, ilyen a lisztérzékenység-szűrés is. Ezt a szűrést 2014 óta folytatják dr. Bódi Piroska irányításával. A vizsgálatot mindenkor az elsős általános iskolás diákok körében végzik, amennyiben a szülők hozzájárulnak és kérik azt.

A lisztérzékenység-szűrés valamennyi gyulai általános iskolát érint. Fotó: Kiss Zoltán

A lisztérzékenység-szűrést több mint 2300 diák esetében végezték el

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, 2014 óta 2321 diák esetében végezték el a szűrést. A vizsgálatban minden gyulai általános iskola részt vesz, összesen 255 gyermek jár az első osztályokba, közülük 227 gyermek veszt részt a lisztérzékenység-szűrésen.

Speciális diétával teljes életet lehet élni

Dr. Abulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, Gyula mellett Eleken és Kétegyházán is megvalósul hasonló szűrővizsgálat. A szakember kiemelte, nagyon fontos, hogy a lisztérzékenységet tünetmentes állapotban kell szűrni.

– A vizsgálat egy csepp vérből lehetséges. Amennyiben pozitív az eredmény, tovább vizsgálják a gyerekeket magasabb, kórházi szinten. Ha beigazolódik a lisztérzékenység, az érintett speciális diéta segítségével teljes életet tud élni – hangsúlyozta a szakember. Korai felismerése ezért is rendkívül fontos, hiszen súlyos következményei a diéta minél korábban történő bevezetésével elkerülhetők. Ezek közül a legsúlyosabbak a csontritkulás, a bélcsatorna daganatos megbetegedései, a kisagysorvadás, a depresszió, melyek kezeletlen lisztérzékenység esetén felnőttkorban jelentkeznek, de gyermekkorban történő felismeréssel megelőzhetők.

Dr. Bódi Piroska gasztroenetrológus korábban részletes elemzést adott a betegséggel kapcsolatban.