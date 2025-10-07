2 órája
Egészséges jövő: a gyulai elsősök idén is részt vesznek a lisztérzékenység-szűrésen - galériával
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is teljes mértékű és ingyenes lisztérzékenység-szűrést végeznek az általános iskola első osztályát kezdő gyermekeknél Gyulán – jelentette be dr. Görgényi Ernő polgármester, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke és dr. Bódi Piroska gasztroenterológus főorvos. A lisztérzékenység-szűrésen annak 2014-es elkezdése óta eddig 2321 gyermek vett részt.
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a helyi román általános iskolában tartott tájékoztatón elmondta, a gyulai városvezetés elkötelezett az egészségmegőrzés ügyében, amelynek egyik leghatékonyabb eszközét a szűrővizsgálatok, így a lisztérzékenység-szűrés jelenti. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat mindig partnere volt a szűrővizsgálatok szervezőinek, így például a Vöröskeresztnek, illetve a kórháznak, de vannak olyan szűrővizsgálatok, amelyeket az önkormányzat finanszíroz, ilyen a lisztérzékenység-szűrés is. Ezt a szűrést 2014 óta folytatják dr. Bódi Piroska irányításával. A vizsgálatot mindenkor az elsős általános iskolás diákok körében végzik, amennyiben a szülők hozzájárulnak és kérik azt.
A lisztérzékenység-szűrést több mint 2300 diák esetében végezték el
Dr. Görgényi Ernő kifejtette, 2014 óta 2321 diák esetében végezték el a szűrést. A vizsgálatban minden gyulai általános iskola részt vesz, összesen 255 gyermek jár az első osztályokba, közülük 227 gyermek veszt részt a lisztérzékenység-szűrésen.
Speciális diétával teljes életet lehet élni
Dr. Abulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, Gyula mellett Eleken és Kétegyházán is megvalósul hasonló szűrővizsgálat. A szakember kiemelte, nagyon fontos, hogy a lisztérzékenységet tünetmentes állapotban kell szűrni.
– A vizsgálat egy csepp vérből lehetséges. Amennyiben pozitív az eredmény, tovább vizsgálják a gyerekeket magasabb, kórházi szinten. Ha beigazolódik a lisztérzékenység, az érintett speciális diéta segítségével teljes életet tud élni – hangsúlyozta a szakember. Korai felismerése ezért is rendkívül fontos, hiszen súlyos következményei a diéta minél korábban történő bevezetésével elkerülhetők. Ezek közül a legsúlyosabbak a csontritkulás, a bélcsatorna daganatos megbetegedései, a kisagysorvadás, a depresszió, melyek kezeletlen lisztérzékenység esetén felnőttkorban jelentkeznek, de gyermekkorban történő felismeréssel megelőzhetők.
Dr. Bódi Piroska gasztroenetrológus korábban részletes elemzést adott a betegséggel kapcsolatban.
Lisztérzékenység-szűrés GyulánFotók: Kiss Zoltán
Mi a lisztérzékenység?
Ennek kapcsán kifejtette, a lisztérzékenység örökletesen meghatározott, családi halmozódást mutató, életre szóló emésztőszervi betegség. A kórkép a vékonybél nyálkahártya súlyos károsodásával jár, melynek következménye felszívódási zavar. A betegség lényege három különböző gabonafélében – búza, árpa, rozs – található glutén nevű fehérjével szembeni túlérzékenység.
A betegség megjelenési formái
A kórkép bármely életkorban jelentkezhet. A tünetek csak glutén fogyasztása mellett jelennek meg, egyénileg változó hosszúságú idő után. Ezért fontos annak hangsúlyozása, hogy a diagnózis korrekt felállítás előtt ne induljon gluténmentes étrend.
Leggyakoribb klinikai tünetek
- Visszatérő hasmenés vagy éppen
- székrekedés,
- haspuffadás,
- hasi fájdalom,
- növekedésben való elmaradás,
- fáradékonyság,
- vaskezelésre nem reagáló vérszegénység,
- fejfájás,
- lehangoltság,
- töredezett körmök,
- vékonyszálú haj,
- serdülés késése, menstruációs zavarok.
A diagnózis
A legújabb európai ajánlás szerint az ellenanyag-vizsgálatok olyannyira megbízhatóak, hogy alkalmasak a betegség fennállásának megerősítésére. Vékonybélből való mintavétel csak abban az esetben szükséges, ha a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem egyértelmű a betegség fennállása.
A kezelés
A glutén életreszóló kiiktatása az étrendből elengedhetetlen. A gluténmentes étrend bevezetése tilos a kórisme felállítása előtt! A diéta betartása akkor megfelelő, ha az ellenanyagok kiürülnek a vérből, ezt megadott, rendszeres időközönként ellenőrizni kell.
A szűrővizsgálatok lényege a betegség korai – még tünetmentes – fázisának keresése. Európában először 2005-ben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében történt teljes populációt érintő szűrővizsgálat coeliakia feltárására. Ezen szűrővizsgálatokat ma már Magyarországon számos településen végzik. Gyulán 2014 októberében indult.
Hogyan zajlik a vizsgálat?
A vizsgálat a Biocard Celiac Disease teszt segítségével történik, mely ellenanyag kimutatásán alapszik. Az eredmény már 10 perc múlva értékelhető. A mintavétel szinte fájdalommentes, lándzsa alkalmazásával ujjbegyes vérmintából történik. Az eljárás veszélytelen, szövődménymentes.
Mi történik, ha a teszt eredménye pozitív?
A szülők az osztályfőnökökön keresztül megkapják a gyermekgasztroenterológiai szakrendelésének elérhetőségét, ahol kezdeményezik a kórisme felállításához szükséges további vizsgálatokat. Amennyiben megerősítést nyer a lisztérzékenység, családszűrést végeznek. Ezek során számos tünetmentes testvér, édesanya és édesapa betegségére is fény derülhet. A felismert betegség nyomán megkezdett gluténmentes étrend segítségével javul az életminőség, sőt gyakran javulás áll be a társuló betegségeknél is, így az egészségügyi ellátás szempontjából „hálás betegség”. A szűrővizsgálat eredményeit, elemzéseit visszajuttatják a támogatóknak, így az eredmények a későbbiekben is felhasználhatóak akár pályázatok készítéséhez.
